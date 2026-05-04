Piden esclarecer asesinato de joven a manos de la Policía en Medellín: esta es la versión de la familia

Lo que empezó como una salida rutinaria de Marlon Rivas Rojas con sus amigos en el barrio López de Mesa terminó en un confuso homicidio que hoy sacude a la comuna 7 (Robledo). Por un lado, sus familiares aseguraron que se debió a un abuso de la fuerza pública, mientras que desde la Policía Nacional indicaron que todo se trató de una muerte en medio de un presunto hurto. La muerte de Marlon, quien apenas iba a cumplir los 18 años el próximo 17 de julio, ocurrió a las 2:30 a.m. del pasado viernes en la carrera 65 con la calle 74, al frente del comando de la Policía Antioquia, en el barrio Caribe, noroccidente de Medellín.

Julia Rojas Restrepo, mamá de Marlon, aseguró que su hijo iba con los amigos a disfrutar de una actividad de piques ilegales en el barrio Trinidad –más conocido como Barrio Antioquia– y él era el ocupante de una de las cuatro motos. “Cuando pasaron, les estaban apuntando con la pistola desde motos de alto cilindraje. Mi hijo y el amigo con el que iba se tropezaron con esos bordillos y ahí me le dispararon en la carita”, relató. La madre, al igual que varios amigos que estuvieron en el sitio, aseguraron que la reacción policial habría sido arbitraria y que, incluso, habrían intentado manipular la escena, pero como todos sacaron sus teléfonos celulares, no pudieron, según las denuncias. Entérese: Tres guardias del Inpec fueron capturados por abusar sexualmente de una reclusa en la cárcel El Pedregal de Medellín

Lo que dice la Policía

La Policía Nacional indicó que los hechos se presentaron en medio de un aparente hurto a una pareja que se movilizaba en una motocicleta y que habría sido interceptada por otras tres motos que iban por la zona. “Durante la intervención, unidades de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y del Departamento de Policía Antioquia reaccionaron al observar que uno de los presuntos agresores esgrimía un arma de fuego contra las víctimas. Al percatarse de la presencia policial, se generó un intercambio de disparos”, indicaron en un comunicado.

Esta es la escena de la muerte de Marlon en la madrugada del pasado viernes, en el barrio Caribe, de Medellín. FOTO CAPTURA DE VIDEO

Según la versión de la institución, el menor aprehendido en estos hechos habría sido sorprendido agarrando a la pareja que iba en la moto de media cilindrada, la cual iba a ser víctima del presunto robo. Ante el homicidio de este menor de edad, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, señaló que “desde el primer momento en el que tuvimos conocimiento de lo ocurrido, solicitamos que se diera celeridad a las investigaciones tanto de Policía como de Fiscalía con miras a esclarecer cuanto antes lo ocurrido, para que exista claridad en detalle de todo, en honor a la verdad”. Y añadió: “Es fundamental continuar con la recolección de testimonios, la revisión de cámaras del sector y la realización de los análisis balísticos, con el fin de determinar con precisión qué sucedió”. Le puede interesar: Video | Capturaron en Medellín a “Valentina Mor”, la influencer venezolana que habla como paisa

Homenaje y protesta

La muerte de Marlon tuvo un impacto moral en sus compañeros de estudio de la Institución Educativa López de Mesa, donde estaba a punto de graduarse de bachillerato y de una mediatécnica. Con una velatón y un altar, los estudiantes le rindieron homenaje, al tiempo que le pidieron a las autoridades justicia por este crimen, asegurando que Marlon “no era ningún criminal” y que su muerte se trató de un abuso policial. En medio del plantón que realizaron al mediodía de ayer, con una movilización desde la institución educativa hasta el Centro Comercial Florida, pidieron justicia y que el alcalde Gutiérrez escuche su versión.