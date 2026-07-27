Primera fecha de la Liga BetPlay tuvo un buen promedio de goles; Dayro Moreno sigue enchufado

Comenzó la Liga BetPlay con nuevo duelo, ya que el compromiso entre Chicó y Atlético Nacional fue aplazado, y el promedio de goles por partido fue de 2.25, destacándose la goleada de Once Caldas 5-1 ante Cúcuta.

En la jornada que inició el viernes en la noche se registraron los triunfos de DIM, Llaneros, Deportivo Cali, Bucaramanga, Deportes Tolima, América, Águilas Doradas y Once Caldas, que tuvo en el campo a Dayro Moreno, quien sigue acrecentando su registro como máximo artillero en la historia del fútbol colombiano con 262 tantos y 384 como máximo goleador nacional en todas las competencias, superando a Falcao García con 357, Carlos Bacca con 347, Víctor Aristizábal con 346 y Hugo Rodallega con 293.

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En la primera fecha se celebraron 25 goles en nueve partidos para un promedio de 2.25 goles por juego, y ninguno terminó sin tantos. Aún está pendiente el juego entre Chicó y Nacional, que no se pudo realizar porque el Comité de Seguridad de Tunja no podía garantizar la seguridad para el espectáculo.

A pesar de eso, el número de goles fue destacado y los partidos que más tantos registraron en la primera fecha fueron el 5-1 de Once Caldas contra Cúcuta en Palogrande y el 3-2 de Medellín ante Pasto en el estadio de Ditaires.