La selección Colombia jugará su próximo partido en Cali; ¿cuándo y contra quién será?

Tras la finalización de la fecha FIFA de finales de septiembre e inicios de octubre que le dejó a la selección Colombia un balance de 1 victoria (Perú, 2-0), 1 empate (México, 1-1) y una derrota (Paraguay, 0-1), el director técnico argentino al mando del seleccionado, Néstor Lorenzo, tendrá poco más de un mes para preparar los siguientes duelos de la tricolor, la cual se encuentra en proceso de renovación después del Mundial de Norteamérica 2026. Su rival para los dos amistosos venideros en el mes de octubre es la selección de Chile. Los astrales no atraviesan su mejor momento, la generación dorada que los llevó a la gloria ganando dos Copas América ya no está vigente. Los referentes de la Roja en aquel bicampeonato (2015 en Chile y 2016 en Estados Unidos) se encuentran en el ocaso de su carrera, como Arturo Vidal en Colo-Colo, Alexis Sánchez en el Montreal de Canadá o el trío de veteranos de la Universidad de Chile: Marcelo Díaz, Charles Aránguiz y Eduardo Vargas. Otros están retirados del fútbol profesional, como el arquero Claudio Bravo o Jean Beausejour.

Contra los chilenos serán dos partidos en menos de una semana. El primero de ellos está programado para el viernes 13 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero de Cali. Este partido será el primero que juegue la selección colombiana de mayores en la “Sucursal del Cielo” tras 32 años sin presentarse en el máximo recinto del fútbol vallecaucano. Cabe destacar que toda la recaudación que deje la boletería en este juego amistoso será donada para los damnificados del terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto en el país, el cual afectó significativamente a esta ciudad. “Vuelve la selección masculina de mayores a Cali, esto es un gran evento, hemos aportado mucho al fútbol colombiano. Es una gran noticia porque la taquilla va a ir para beneficiar a los damnificados por el terremoto”, mencionó Alejandro Eder, alcalde de Santiago de Cali. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. El segundo duelo ante los astrales será el martes 17 de noviembre en el Estadio Nacional de Chile, casa de la Universidad de Chile y recinto donde normalmente hace las veces de local el equipo chileno. Colombia jugó por última vez en este estadio el 13 de octubre de 2020, en plena pandemia del covid-19. El partido estuvo marcado por dos cosas: las tribunas sin público y el último gol oficial de Radamel Falcao García con la selección nacional. El compromiso culminó en tablas por 2-2, siendo Jefferson Lerma el autor del otro tanto tricolor en Santiago de Chile.

¿Posible despedida de James?

James Rodríguez llegó a Atlético Nacional en la última semana de septiembre para romper el mercado del fútbol profesional colombiano y convertirse en el fichaje más mediático de los últimos años en la Liga Betplay. El volante creativo de 35 años anunció un día antes de su debut con el conjunto verdolaga que no continuaría en la selección Colombia, en la cual fue capitán hasta el último partido que jugó contra Suiza por los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026. El goleador del Mundial de Brasil 2014 y que supo brillar en clubes como Real Madrid y Bayern Múnich, es uno de los futbolistas más grandes (para muchos el más) de la historia del fútbol colombiano. Por esta razón, al fenómeno nacido en Cúcuta en 1991 lo quieren despedir con honores de la selección nacional. James dijo que no volvería hace algunas semanas, sin embargo, ante una propuesta de jugar un partido de despedida como lo hizo Lionel Messi el pasado martes 6 de octubre, o como la que recibió Edin Dzeko en Bosnia, puede que el “10” diga que sí vuelve a ponerse la amarilla. “No he hablado, es una decisión de James, es un jugador activo todavía. Él decidirá cuándo y dónde será su despedida, la Selección estará abierta en estas ventanas, en estas fechas FIFA, para conversar esa posibilidad”, dijo hace unos días Néstor Lorenzo, técnico de Colombia. Un escenario ideal para llevar esto a cabo sería el compromiso ante Chile el 13 de noviembre en la ciudad de Cali. Un partido amistoso de dos selecciones en reconstrucción, en su país, con su gente y por una causa benéfica, podría ser el decorado perfecto para el adiós del jugador que puso a soñar a todo un país en el Mundial de Brasil o en la Copa América de 2024 que se disputó en los Estados Unidos. Lea también: Samuel Martínez, el colombiano que Liverpool fichó y The Guardian puso entre los mejores talentos del mundo