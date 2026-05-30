PSG hace historia: bicampeón de la Champions tras vencer al Arsenal en una final épica

Paris Saint-Germain volvió a reinar en Europa. El equipo dirigido por Luis Enrique se consagró campeón de la Champions League tras derrotar al Arsenal en una final cargada de tensión, dramatismo y emoción que terminó definiéndose en la tanda de penales después de un empate 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga.

Con este título, el conjunto parisino consiguió su segunda Champions consecutiva y levantó la segunda “orejona” de su historia, consolidando definitivamente el proyecto deportivo que durante años persiguió obsesivamente la gloria continental.

La final, disputada en el Puskás Arena de Budapest, tuvo todos los ingredientes de una noche inolvidable: goles tempraneros, sufrimiento, polémicas, desgaste físico y una definición desde los once pasos que terminó favoreciendo al campeón francés.

Arsenal golpeó primero

El partido comenzó cuesta arriba para el PSG. Apenas al minuto 5, Arsenal sorprendió con una rápida transición ofensiva que terminó con Kai Havertz definiendo frente al arco para abrir el marcador.

El conjunto inglés, dirigido por Mikel Arteta, salió decidido a incomodar desde el inicio y encontró rápidamente premio a su intensidad. Tras el gol, los “Gunners” replantearon el encuentro y apostaron por proteger la ventaja con orden defensivo, presión en mitad de campo y salidas rápidas al contragolpe.

Durante gran parte del primer tiempo el plan funcionó. PSG monopolizaba la posesión, pero encontraba enormes dificultades para romper el bloque defensivo del Arsenal, que se mostró sólido alrededor de William Saliba y Gabriel Magalhães.

El equipo inglés incluso estuvo cerca de ampliar la ventaja antes del descanso, mientras el conjunto parisino lucía incómodo y apresurado en los metros finales.

Luis Enrique movió al PSG

En la segunda mitad apareció la reacción del campeón. El PSG adelantó líneas, aumentó la intensidad y empezó a encontrar espacios gracias a la movilidad de Ousmane Dembélé, Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia.

La insistencia tuvo recompensa al minuto 61, cuando Kvaratskhelia ingresó al área y fue derribado por Cristhian Mosquera. El árbitro alemán Daniel Siebert sancionó penalti tras la acción y Ousmane Dembélé asumió la responsabilidad.

El delantero francés no falló. Con frialdad engañó a David Raya y marcó el 1-1 que cambió completamente el impulso emocional del partido.