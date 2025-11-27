No fue Slot: se conoce quién fue el culpable de la salida de Luis Díaz del Liverpool

El último campeón de la Premier League, Liverpool, no está pasando su mejor momento, pues ocupa el puesto 12 en la liga inglesa y en la Champions recién fue goleado por el PSV Eindhoven en su propio estadio. Ante dicha crisis, una de las preguntas ha sido por qué salieron del equipo jugadores como Luis Díaz.

El extremo guajiro se fue del Liverpool con 148 partidos jugados, en los que marcó 41 goles y contribuyó con 23 asistencias. Con alrededor de 10.000 minutos jugados en todas las competencias, Díaz fue un referente en el ataque del club de Anfield.

Sin embargo, en el pasado verano europeo y ante sorpresa de los hinchas de uno de los clubes más grandes de Inglaterra, el extremo colombiano se fue para el Bayern Múnich, en donde pasa por un buen presente marcando 11 goles y asistiendo en 5 oportunidades en solo 18 partidos jugados con los bávaros.

Díaz, quien en la Premier ganada por el Liverpool jugó en 36 de los 38 partidos de la temporada, siguió con un nivel alto pese a llegar a una liga nueva y a unirse con nuevos compañeros. Por otro lado, los dirigidos por Arne Slot gastaron en el último mercado de fichajes 482,9 millones de euros en figuras como Alexander Isak, Florian Wirtz y Hugo Ekitiké.