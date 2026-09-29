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La selección Colombia entrena en Delaware con la mira en Paraguay; ¿qué variantes podría tener?

A un par de días del compromiso contra Paraguay, Néstor Lorenzo sigue mirando caras nuevas en el combinado tricolor.

  • Camilo Durán es una de las opciones para renovar el frente de ataque cafetero en el duelo contra Paraguay. FOTO FCF
    Camilo Durán es una de las opciones para renovar el frente de ataque cafetero en el duelo contra Paraguay. FOTO FCF
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
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La selección Colombia entrenó este martes 29 de septiembre con normalidad en la concentración de Delaware en Maryland, Estados Unidos. Los dirigidos por Néstor Lorenzo tienen la vista puesta en su próximo rival, Paraguay.

El combinado patrio probó un nuevo estilo de juego en el amistoso contra México, al menos, desde el posicionamiento y priorizando el paso al ataque rápido por encima de la posesión, aunque cabe aclarar que los manitos, con su presión en salida, provocaron que los criollos no jugaran con comodidad.

“Siento que el primer tiempo, sobre todo, México nos superó. Nosotros llegamos tarde a las presiones, quisimos hacer un partido con una presión más alta. Ya en el segundo tiempo corregimos y se emparejó un poco el trámite del compromiso”, afirmó Lorenzo después del partido en Baltimore.

Para el siguiente reto, este viernes (7:00 p.m.) en Nueva Jersey contra Paraguay, selección que dirige Gustavo Alfaro, el estratega del combinado patrio tendrá tres problemas en cuanto al juego: los jugadores que son nuevos y se tienen que acomodar al esquema, encontrar el mediocampo titular y saber quién es el suplente adecuado de Luis Díaz.

La renovación: segundo capítulo

Con México, Colombia usó 3 jugadores en la zona de volantes que jugaron la Copa del Mundo 2026: Kevin Castaño, Richard Ríos y Gustavo Puerta. A excepción de Puerta, ninguno de los tres fue puntuado por encima de 7 según Sofascore en el amistoso, aunque hay que recordar que Ríos fue quien asistió a Luis Suárez en el único gol criollo.

Los tres mediocampistas cambiaron de equipo en este mercado de pases. Castaño fue al Atlético Mineiro de Brasil, Ríos al Al-Ittihad de Arabia y Puerta a Olympiacos griego.

Ahora, la Tricolor, además de ellos, tiene otros 4 volantes, de los cuales 3 son novatos en la selección mayor. Se espera que para el compromiso contra los paraguayos puedan jugar Jhon Solís, Juan Manuel Rengifo, Matías Orozco y Yáser Asprilla (los 2 últimos tuvieron minutos ante México).

En defensa parece que la selección se consolidó. Solo hay dudas con el lateral izquierdo. Contra los mexicanos, Álvaro Ángulo y Samuel Velásquez tuvieron minutos.

Para el ataque sí quedan dudas, principalmente con la posición de Jhon Arias, pues su mejor versión en su club, Palmeiras, es por el medio.

Por el otro costado, Carlos Andrés Gómez “jugó de Luis Díaz” contra México. Sin embargo, Gómez en Vasco da Gama no juega por ese costado. Para suplir al guajiro por la izquierda asoman Óscar Perea o Camilo Durán, debutantes.

“En principio, se han sentido muy cómodos los muchachos que vinieron por primera vez. Han recibido una acogida de los más grandes. Hay cosas que sostener, inculcar o consolidar, principalmente aspectos tácticos”, mencionó el técnico en la previa ante México.

Paraguay, rival histórico

Después de jugar octavos de final en el Mundial de Norteamérica después de 16 años, la selección de Paraguay reafirmó en el cargo a Gustavo Alfaro y, al igual que Colombia, continúa el proceso.

Cafeteros y guaraníes se han visto las caras en 50 ocasiones; Colombia ganó 23, Paraguay 18 y hubo 9 empates. En amistosos se enfrentaron 11 veces: 7 triunfos criollos, 2 paraguayos y 2 empates.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué balance dejó el reciente amistoso de Colombia contra México y qué dijo Néstor Lorenzo?
Colombia probó un nuevo estilo de juego priorizando el ataque rápido, pero sufrió la presión en salida de México. Tras el encuentro en Baltimore, el técnico Néstor Lorenzo reconoció que el rival los superó en el primer tiempo debido a errores en las presiones altas, aunque el trámite se emparejó en la segunda mitad.
¿Cuándo y dónde jugará la selección Colombia su próximo partido amistoso y contra quién?
Colombia se enfrentará a la selección de Paraguay este viernes a las 7:00 p.m. (hora local) en el estado de Nueva Jersey, Estados Unidos, continuando con su gira de preparación bajo la dirección de Néstor Lorenzo.
¿Cómo está compuesta la renovación en la zona de volantes de la selección?
Ante México, Colombia alineó a tres mediocampistas del Mundial 2026 (Kevin Castaño, Richard Ríos —quien dio la asistencia a Luis Suárez— y Gustavo Puerta), quienes recientemente cambiaron de club (Atlético Mineiro, Al-Ittihad y Olympiacos). Además, el equipo cuenta con otros cuatro volantes, tres de ellos novatos en la mayor (Jhon Solís, Juan Manuel Rengifo, Matías Orozco y Yáser Asprilla).
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