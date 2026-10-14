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¿Quiénes están detrás de Sencia, la empresa envuelta en polémico manejo de El Campín?

Detrás de la compañía está una poderosa familia como su mayor accionista. La empresa ha estado en el ojo del huracán tras recientes polémicas sobre el uso del máximo escenario deportivo de los bogotanos.

  • Sencia asumió la administración de El Campín por un tiempo de 29,2 años. Fotos: Colprensa, @SenciaBogota y captura video Dimayor
    Sencia asumió la administración de El Campín por un tiempo de 29,2 años. Fotos: Colprensa, @SenciaBogota y captura video Dimayor
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 6 horas
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En Bogotá se ha generado polémica por el uso del estadio Nemesio Camacho El Campín debido a las postergaciones que han sufrido algunos partidos de Santa Fe y Millonarios producto de la disponibilidad del escenario y el estado de la grama. La empresa Sencia es la administradora del recinto.

A través de un contrato de Asociación Público-Privada (APP), el 29 de octubre del año 2024, la compañía Sencia S.A.S. asumió la administración, operación y mantenimiento directo del estadio. La iniciativa de esta empresa comenzó a gestarse desde el año 2018 con firmas como Producciones y Eventos 991, Escenarios y Estructuras Deportivas (hoy Concéntrica) y Gecar Ingeniería.

Con su nacimiento formal en el 2024, Sencia pasó a ser la administradora directa del estadio por un tiempo de 29,2 años, según lo firmado con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).

La empresa pasó a principios del 2026 a ser parte de Corficolombiana, una filial del Grupo Aval, banco perteneciente a la familia Sarmiento Angulo. Esta adquirió el 51 % de Sencia S.A.S., asumiendo el control mayoritario de la concesión.

Lea también: Videos | Ausencia en El Campín: Cancelaron el partido entre Millonarios y Once Caldas por el “lamentable” estado de la cancha

Con este movimiento, Corficolombiana, a través de su filial Corfiinvest S.A.S., asumió el proyecto para la renovación del complejo deportivo que tendrá una inversión privada de aproximadamente $2,4 billones y en donde se espera dejarle a la ciudad un nuevo Campín que pueda albergar entre 50.000 y 60.000 espectadores, equipado con techo retráctil y tecnología moderna.

Las obras de renovación también contemplan una sede para la Orquesta Filarmónica de Bogotá con un auditorio principal para 2.000 personas y una sala menor para 500 espectadores, y una infraestructura con hotel, área comercial, oficinas, zonas deportivas bajo techo, plazas públicas, zonas verdes, ciclorrutas y un parqueadero para cerca de 3.000 vehículos, motos y bicicletas.

Esta empresa tiene como CEO a Mauricio Hoyos Holguín, un administrador de empresas del CESA con estudios en el Massachusetts Institute of Technology (MIT). Su nombramiento como director ejecutivo se dio el 20 de diciembre de 2024; sin embargo, desde el 2018 se desempeñaba como inversionista y miembro de la junta directiva de Sencia.

Hoyos ganó fama gracias a su rol como inversionista o “tiburón” en los programas de televisión Shark Tank Colombia y Shark Tank México. Adicional, tiene otros negocios donde destaca Capital Kairos, una plataforma de inversión de impacto social orientada a conectar capital con empresas emergentes.

Antes de ser el CEO de Sencia, Hoyos Holguín cofundó junto a Andrés Albán la empresa Puntored, dedicada a pagos digitales y servicios financieros. También tiene participación en Tvalley, una estructura de inversión enfocada en emprendimientos tecnológicos, software y energías renovables.

Las polémicas de Sencia con El Campín

Se espera que Hoyos y Sencia le puedan dar un giro a las polémicas que ha generado la empresa en la administración del Nemesio Camacho El Campín, entre las cuales está el deterioro de la gramilla del campo de fútbol y las cancelaciones de partidos de fútbol al estar el estadio ocupado.

Respecto al estado de la grama, ya desde el mes de febrero el IDRD ya había calificado como “inaceptable” el estado de la cancha por lluvias y problemas de adaptación del césped híbrido. Sin embargo, la polémica siguió con lo acontecido en la noche del 13 de octubre cuando, tras la realización del concierto de BTS, la Dimayor tuvo que cancelar el partido entre Millonarios y Once Caldas por no ofrecer condiciones mínimas para la integridad de los jugadores.

Cabe recordar que justo antes del concierto de la banda de k-pop, las jugadoras de Santa Fe no pudieron disputar la final de la liga femenina en Bogotá debido a que el recinto estaba ocupado en el montaje de la escenografía de los coreanos, obligando a las leonas a jugar el partido más importante de la temporada en Tunja.

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Otro problema que enfrenta la compañía es una demanda por parte de los familiares de Nemesio Camacho, el donador original del terreno, ya que exigen la devolución del predio o el pago de su valor comercial, estimado en $563.000 millones, por un presunto desvío del uso deportivo prometido.

Siga leyendo: A diferencia de Bogotá, Medellín sí tendrá fútbol: el Atanasio está impecable para el clásico entre Nacional y DIM

Preguntas y respuestas

¿Quién es el dueño del estadio El Campín de Bogotá y quién lo administra actualmente?
Sencia S.A.S. administra y opera El Campín desde el 29 de octubre de 2024, mediante un contrato de Asociación Público-Privada con el IDRD. El contrato tiene una duración de 29,2 años.
¿Quién es Mauricio Hoyos Holguín, el CEO de Sencia?
Mauricio Hoyos Holguín es un empresario e inversionista colombiano, reconocido por su participación como tiburón en Shark Tank Colombia y Shark Tank México. Cofundó Puntored y participa en iniciativas de inversión como Capital Kairos y Tvalley.
¿Qué empresa controla Sencia y qué relación tiene con el Grupo Aval?
Corficolombiana, filial del Grupo Aval, adquirió el 51 % de Sencia a principios de 2026, convirtiéndose en accionista mayoritario. La operación le permitió asumir el control de la concesión encargada de la administración y renovación del complejo deportivo.
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