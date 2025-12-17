127 expulsiones el dato que sacudió la Liga del segundo semestre en Colombia: ¿Juego fuerte o arbitraje severo?

El segundo semestre del Fútbol Profesional Colombiano se convirtió en un terreno fértil para la controversia. Más allá de los resultados y las luchas deportivas propias de la Liga, un fenómeno se ha robado el protagonismo jornada tras jornada: la alarmante cantidad de tarjetas rojas que condicionaron partidos, alteraron planteamientos y dejaron una sensación permanente de tensión dentro y fuera de los campos de juego. No se trata de un problema aislado ni exclusivo de algunos clubes; desde el campeón hasta los equipos ya descendidos a la Segunda División, todos quedaron envueltos en esta tendencia que despierta preguntas incómodas sobre el nivel de agresividad del torneo y el criterio arbitral.
Las cifras son contundentes. En las fechas disputadas del campeonato 2025-II se registraron 127 expulsiones, un número que no solo escandaliza, sino que invita a una reflexión profunda sobre lo que está ocurriendo en el fútbol colombiano. ¿Es realmente tan brusco el juego del FPC o se está recurriendo con demasiada facilidad a la tarjeta roja? La estadística no discrimina camisetas ni posiciones en la tabla: todos, sin excepción, han pagado el precio de un semestre marcado por las decisiones disciplinarias.
Dentro de ese panorama, hay datos que resultan aún más llamativos. De los 226 partidos disputados, en nueve encuentros se presentaron más de dos expulsados, una situación poco común en el fútbol profesional. Incluso, en tres partidos la cifra de jugadores expulsados ascendió a cuatro, un escenario extremo que termina por desnaturalizar el espectáculo y obliga a los equipos a replantear por completo su forma de competir. Con inferioridad numérica prolongada, los partidos se transforman en ejercicios de resistencia más que en duelos futbolísticos.