Médico de Águilas Doradas confirma dura lesión de Ricardo Márquez: sufrió fractura en tres vértebras

Castro sostuvo que “Ricardo recibió un trauma contuso en la columna vertebral, en la zona lumbar izquierda que le generaron mucho dolor. En la evaluación médica lo encontramos con mucho dolor, por lo que se le remitió a una tomografía, en la cual aparecen tres fracturas en las vértebras L2, L3 y L4 en la apófisis transversa, y por eso tendrá que alejarse de las canchas entre ocho y diez semanas”.

El médico Carlos Castro de Águilas Doradas confirmó la lesión de Ricardo Márquez, quien se pierde el resto de la temporada, tras sufrir una falta en el duelo ante Bucaramanga, en la que el VAR no intervino y, por lo tanto, no hubo sanción disciplinaria contra Fabry Castro que le ocasionó la lesión al delantero del cuadro antioqueño.

El médico Castro explicó que ahora el jugador necesita estar quieto con trabajo de fisioterapia, mientras se consulta al especialista para saber si se requiere cirugía o qué tipo de manejo le darán a la lesión del delantero, que no podrá tener ninguna actividad física.

De esta manera, Águilas pierde al delantero que venía siendo vital en los compromisos de la Liga BetPlay con sus goles. Al final, Águilas empató 1-1 como visitante contra Bucaramanga y ahora se prepara para el duelo contra Deportes Tolima, este domingo en el Atanasio Girardot, a las 2:00 de la tarde, por la fecha 15.

Águilas Doradas aparece en la casilla 11 de la tabla de posiciones con 16 puntos, a cuatro del octavo, que es Deportes Tolima.

La Liga la lidera América con 27 unidades, seguido por Deportivo Cali con 25; Bucaramanga es tercero con 24, seguido de Nacional y DIM con 23, mientras que Millonarios es sexto con 22, los mismos de Santa Fe, que es séptimo.

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