Richard Ríos se suma a una historia de 29 colombianos en Arabia Saudita: ¿cómo les ha ido?

El volante de la Selección Colombia dejó el Benfica y jugará cedido en el Al-Ittihad hasta el final de la temporada 2026-27. Su llegada abre un nuevo capítulo para los futbolistas colombianos que han buscado en el fútbol saudí una nueva oportunidad, grandes contratos y, en algunos casos, títulos y protagonismo.
Richard Ríos acaba de tomar una decisión que hace apenas unos años habría sido difícil de imaginar para un futbolista colombiano de su edad y trayectoria. El mediocampista, internacional con la Selección Colombia, dejó temporalmente el fútbol europeo para convertirse en nuevo jugador del Al-Ittihad de Arabia Saudita.
El Benfica confirmó oficialmente que llegó a un acuerdo con el conjunto saudí para ceder al jugador durante toda la temporada 2026-27. El préstamo se extenderá hasta el final de la campaña y no significa, por ahora, una ruptura definitiva entre Ríos y el club portugués.