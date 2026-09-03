Richard Ríos se suma a una historia de 29 colombianos en Arabia Saudita: ¿cómo les ha ido?

El Benfica confirmó oficialmente que llegó a un acuerdo con el conjunto saudí para ceder al jugador durante toda la temporada 2026-27. El préstamo se extenderá hasta el final de la campaña y no significa, por ahora, una ruptura definitiva entre Ríos y el club portugués.

Richard Ríos acaba de tomar una decisión que hace apenas unos años habría sido difícil de imaginar para un futbolista colombiano de su edad y trayectoria. El mediocampista, internacional con la Selección Colombia, dejó temporalmente el fútbol europeo para convertirse en nuevo jugador del Al-Ittihad de Arabia Saudita.

El volante de la Selección Colombia dejó el Benfica y jugará cedido en el Al-Ittihad hasta el final de la temporada 2026-27. Su llegada abre un nuevo capítulo para los futbolistas colombianos que han buscado en el fútbol saudí una nueva oportunidad, grandes contratos y, en algunos casos, títulos y protagonismo.

La operación supone un giro importante en la carrera de un futbolista que había llegado al Benfica en 2025 procedente del Palmeiras y que tuvo una primera temporada de buenos números: 45 partidos oficiales, ocho goles y seis asistencias. En la Liga de Portugal disputó 27 encuentros, mientras que en la Champions League participó en 12. En total, durante su etapa en Benfica, alcanzó 51 apariciones oficiales.

Ahora tendrá que adaptarse a un fútbol completamente diferente y, al mismo tiempo, entra a formar parte de una historia que ya tiene varios capítulos colombianos.

Arabia ya no es un destino extraño para los colombianos

La llegada de Ríos no es un caso aislado. De acuerdo con el recuento publicado tras su fichaje, 29 futbolistas colombianos han pasado por la Liga Profesional Saudí, entre ellos jugadores de diferentes generaciones y con carreras muy distintas.

La lista incluye nombres como David Ospina, Jhon Jáder Durán, Juan Pablo Pino, Johan Arango, Misael Riascos, Josimar Mosquera, Sergio Herrera, Marco Pérez, Gustavo Cuéllar, Juan Sebastián Pedroza, Danilo Asprilla, Roger Martínez, Jairo Palomino, Diego Calderón, Jhon Fredy Pajoy, Ricardo ‘El Gato’ Pérez, Macnelly Torres, Ezequiel Palomeque, Andrés Felipe Roa, Cristian Bonilla, Anderson Plata, Brayan Riascos, Léider Preciado, John Jairo Tréllez, Geovanny Balanta y José Luis Carabalí, entre otros.

El listado evidencia algo interesante: el fútbol saudí ha sido destino para colombianos desde hace varias décadas, mucho antes de que Arabia se convirtiera en uno de los grandes protagonistas del mercado mundial. Pero los resultados han sido muy diferentes.

Algunos encontraron allí títulos, regularidad y reconocimiento. Otros tuvieron estadías cortas, lesiones o dificultades para adaptarse y regresaron rápidamente a Sudamérica.

Gustavo Cuéllar, el gran referente

Si hay que escoger al colombiano que más huella ha dejado en Arabia Saudita, el nombre es Gustavo Cuéllar.

El volante llegó al Al-Hilal en 2019 procedente del Flamengo, cuando atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera. La decisión representó un cambio importante, pero terminó convirtiéndose en una de las mejores experiencias de un colombiano en el fútbol saudí.

Cuéllar se transformó en pieza fundamental del Al-Hilal y posteriormente también pasó por el Al-Shabab. De acuerdo con el recuento publicado tras la llegada de Ríos, suma 136 partidos en la Liga Profesional Saudí, cifra que lo convierte en el colombiano con más apariciones en la competición.

Su paso por Al-Hilal estuvo además acompañado de una colección de títulos. El club saudí se consolidó durante esos años como una de las grandes potencias de Asia y Cuéllar fue parte de ese proceso.

No fue solamente un jugador que llegó a Arabia para cerrar su carrera o buscar un contrato atractivo. Fue protagonista en uno de los clubes más importantes del continente asiático.

Jhon Durán, impacto inmediato

Otro caso completamente diferente es el de Jhon Jáder Durán. El delantero llegó al Al-Nassr procedente del Aston Villa en la temporada 2024-25, en uno de los movimientos más llamativos para un futbolista colombiano en los últimos años.

Su paso por Arabia no fue tan prolongado como el de Cuéllar, pero sí tuvo un impacto inmediato. La Saudi Pro League registra que Durán disputó 13 partidos de liga con Al-Nassr y marcó ocho goles, además de participar en la Champions League asiática.

El propio torneo saudí destacó su llegada como una de las grandes operaciones de aquel mercado y lo presentó como un delantero joven llamado a compartir protagonismo con figuras de talla mundial.

Durán, además, llegó con apenas 21 años, un elemento que diferencia su caso del de muchos colombianos que habían elegido Arabia en etapas más avanzadas de sus carreras.

Roger Martínez encontró su mejor versión

Si Cuéllar representa la regularidad y Durán el impacto inmediato, Roger Martínez es el gran ejemplo reciente de un colombiano que encontró en Arabia un escenario ideal para explotar como goleador.

El delantero llegó al Al-Taawoun después de su experiencia en Argentina y rápidamente empezó a ganar protagonismo.

La propia Saudi Pro League destacó en abril de 2026 que Martínez había superado los 20 goles en la temporada 2025-26, después de marcar cinco veces en sus seis partidos anteriores. En ese momento acumulaba 20 tantos en 25 apariciones ligueras y dos asistencias. Y terminó todavía mejor.

El balance oficial de la competición registra 23 goles y siete asistencias de Martínez durante la temporada 2025-26, números que lo ubicaron entre los delanteros más productivos del campeonato.

Su caso resulta especialmente significativo porque no llegó a uno de los tres grandes clubes de Arabia. Lo hizo al Al-Taawoun y consiguió convertirse en uno de los atacantes más destacados de toda la competición.

David Ospina: jerarquía bajo los tres palos

Otro colombiano que dejó una huella importante fue David Ospina. El arquero llegó al Al-Nassr después de una extensa trayectoria en Europa y con el peso de haber sido durante años uno de los referentes de la Selección Colombia.

En Arabia disputó 29 partidos y recibió 21 goles, además de conseguir sacar 14 veces su portería en cero.

Aunque su experiencia en el país no fue tan extensa como la de Cuéllar, Ospina llegó como un futbolista consolidado y aportó la experiencia acumulada durante años en Europa.

Después regresó a Colombia para vestir nuevamente la camiseta de Atlético Nacional.

Los primeros colombianos y una generación diferente

Mucho antes de la actual revolución económica de la Saudi Pro League, Arabia ya había recibido jugadores colombianos.

Uno de los nombres históricos es Sergio Herrera, quien jugó para Al-Ittihad y se convirtió en uno de los primeros delanteros colombianos en pasar por un club de semejante importancia.

También aparecen futbolistas como Ricardo ‘El Gato’ Pérez, John Jairo Tréllez y Léider Preciado, quienes llegaron durante diferentes etapas de sus carreras.

En años posteriores aparecieron nombres como Macnelly Torres, Jairo Palomino, Jhon Fredy Pajoy, Marco Pérez y Anderson Plata.

Los resultados fueron variados.

Pajoy, por ejemplo, jugó 32 partidos y marcó tres goles durante su temporada con Al-Hazem. Otros tuvieron experiencias más cortas. Johan Arango, Misael Riascos, Ezequiel Palomeque, Andrés Felipe Roa, Cristian Bonilla y Brayan Riascos aparecen entre los colombianos que tuvieron pasos breves por diferentes clubes.

Es decir, no todos los colombianos que fueron a Arabia consiguieron convertirse en figuras.

El gran cambio: de una liga exótica a un destino mundial

La historia comenzó a cambiar radicalmente en los últimos años. La llegada de Cristiano Ronaldo al Al-Nassr, seguida por la contratación de Karim Benzema, N’Golo Kanté, Sadio Mané, Riyad Mahrez y muchas otras estrellas, transformó la percepción internacional de la liga.

Arabia Saudita dejó de ser simplemente un destino atractivo por razones económicas y comenzó a convertirse en una competición capaz de reunir futbolistas de primer nivel. Eso también modificó el perfil de los colombianos que llegan.

Cuéllar fue uno de los primeros en demostrar que un jugador colombiano podía convertirse en pieza fundamental de uno de los gigantes de Arabia. Durán llegó desde la Premier League. Ospina llegó después de una larga carrera europea. Roger Martínez terminó convirtiéndose en uno de los goleadores del torneo.

Y ahora Richard Ríos llega procedente del Benfica, después de haber pasado por Flamengo y Palmeiras y de haberse consolidado como internacional colombiano.

Richard Ríos, el nuevo desafío

El contexto del volante es particularmente interesante. Ríos no llega a Arabia después de una carrera en declive. Tiene 26 años, es internacional con Colombia y todavía pertenece al Benfica.

El club portugués confirmó que la cesión se extenderá hasta el final de la temporada 2026-27. Antes de marcharse, había disputado 51 partidos oficiales con Benfica.

El Al-Ittihad, además, no es un club menor. Es uno de los grandes del fútbol saudí y cuenta actualmente con futbolistas internacionales como Predrag Rajkovic, Danilo Pereira, Fabinho, Houssem Aouar, Steven Bergwijn y Youssef En-Nesyri. El propio club ya incluye a Ríos en su plantilla oficial.

Por eso, el colombiano tendrá una responsabilidad importante: convertirse en el equilibrio de un mediocampo lleno de talento y demostrar que su nivel puede trasladarse de Europa a Arabia.

Su primer gran reto podría llegar muy pronto. El calendario oficial del Al-Ittihad contempla partidos contra Al-Nassr y Al-Fayha en los primeros días de este mes, antes de un nuevo compromiso frente a Al-Faysaly.