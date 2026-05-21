Con Mané como estandarte y sed de gloria: Senegal presentó su prelista para el Mundial 2026 con aires de “revancha”

Senegal “sueña a lo grande” en el Mundial de fútbol de Norteamérica con su prelista de 28 jugadores, liderada por la estrella nacional Sadio Mané, declaró este jueves 21 de mayo su seleccionador, Pape Thiaw. A falta de definir todos los cupos, se preparan de la mejor manera.

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Junto a Sadio Mané, de 34 años, ex de Liverpool y Bayern Múnich que ahora juega en el Al Nassr saudita, figuran otros nombres destacados como Idrissa Gana Gueye, el arquero Édouard Mendy o el capitán Kalidou Koulibaly, que por una lesión de muslo no juega desde el 8 de abril.