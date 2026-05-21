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Capturaron en Antioquia a tres presuntos integrantes del Clan del Golfo con poderoso arsenal de guerra

Entre los capturados está alias Mono Chucho, quien sería cabecilla de zona de este grupo criminal.

  • Entre los elementos incautados hay cuatro pistolas, tres escopetas, tres vehículos y dos motocicletas. FOTO Cuarta Brigada del Ejército.
    Entre los elementos incautados hay cuatro pistolas, tres escopetas, tres vehículos y dos motocicletas. FOTO Cuarta Brigada del Ejército.
El Colombiano
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hace 2 horas
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En la vereda La Florida del municipio de San Francisco, Oriente antioqueño, el Ejército, en articulación con la Policía, la Fiscalía y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, capturó a tres hombres, quienes presuntamente serían integrantes del Clan del Golfo. Uno de ellos, conocido con el alias de Mono Chucho, sería cabecilla de zona de este grupo criminal en esta subregión del departamento.

Los tres sujetos fueron ubicados en un inmueble que, según las autoridades, es de propiedad de este cartel, el cual se utilizaba para almacenar armamento y a la par servía como laboratorio para procesar estupefacientes.

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Entre los elementos incautados destacan cuatro pistolas, tres escopetas, 61 cartuchos de diferente calibre, 11 radios de comunicación y cuatro cuadernos con información relacionada al accionar criminal.

También les decomisaron tres vehículos, dos motocicletas, diez celulares e insumos químicos para el procesamiento de pasta de base de coca y clorhidrato de cocaína. En el lugar se halló un cultivo de marihuana de por lo menos una hectárea.

Otro de los hallazgos interesantes tiene que ver con material de intendencia como equipos de campaña, chalecos multipropósito y pañoletas alusivas a un grupo armado. Todo estaba en canecas bajo tierra para evitar ser descubierto.

Entérese: Zozobra en el Bajo Cauca y el Norte antioqueño por video amenazante atribuido al ELN; esto se sabe

“Con este resultado operacional se continúa afectando la capacidad logística, financiera y armada de esta estructura criminal, debilitando sus redes de narcotráfico y acciones delictivas que amenazan la seguridad y la tranquilidad de las comunidades en nuestro Oriente antioqueño”, dijo el coronel Rogel Sánchez Ruiz, jefe de Estado Mayor y segundo comandante de la Cuarta Brigada del Ejército.

Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente para proceder con los trámites judiciales.

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