Capturaron en Antioquia a tres presuntos integrantes del Clan del Golfo con poderoso arsenal de guerra

En la vereda La Florida del municipio de San Francisco, Oriente antioqueño, el Ejército, en articulación con la Policía, la Fiscalía y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, capturó a tres hombres, quienes presuntamente serían integrantes del Clan del Golfo. Uno de ellos, conocido con el alias de Mono Chucho, sería cabecilla de zona de este grupo criminal en esta subregión del departamento.

Los tres sujetos fueron ubicados en un inmueble que, según las autoridades, es de propiedad de este cartel, el cual se utilizaba para almacenar armamento y a la par servía como laboratorio para procesar estupefacientes.

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Entre los elementos incautados destacan cuatro pistolas, tres escopetas, 61 cartuchos de diferente calibre, 11 radios de comunicación y cuatro cuadernos con información relacionada al accionar criminal.

También les decomisaron tres vehículos, dos motocicletas, diez celulares e insumos químicos para el procesamiento de pasta de base de coca y clorhidrato de cocaína. En el lugar se halló un cultivo de marihuana de por lo menos una hectárea.