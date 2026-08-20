¿Otra “Dimayorada” contra Nacional?: tendrá sanción parcial en una de las tribunas del Atanasio

Atlético Nacional recibió una nueva sanción disciplinaria por parte del Comité Disciplinario de la Dimayor, relacionada con los hechos ocurridos durante el partido frente a Jaguares, correspondiente a la segunda fecha de la Liga BetPlay II-2026.
De acuerdo con la decisión, el club antioqueño deberá cumplir una fecha de suspensión parcial de plaza, específicamente en la zona de Occidental Norte Alta del estadio Atanasio Girardot.
Además de la medida sobre la tribuna, Nacional deberá pagar una multa de ocho salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), equivalente a $14.007.240.