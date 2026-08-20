¿Otra “Dimayorada” contra Nacional?: tendrá sanción parcial en una de las tribunas del Atanasio

Además de la medida sobre la tribuna, Nacional deberá pagar una multa de ocho salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), equivalente a $14.007.240.

De acuerdo con la decisión, el club antioqueño deberá cumplir una fecha de suspensión parcial de plaza, específicamente en la zona de Occidental Norte Alta del estadio Atanasio Girardot.

Atlético Nacional recibió una nueva sanción disciplinaria por parte del Comité Disciplinario de la Dimayor, relacionada con los hechos ocurridos durante el partido frente a Jaguares, correspondiente a la segunda fecha de la Liga BetPlay II-2026.

Una nueva sanción para Nacional

Más allá de que los hechos ocurrieron en Montería y no en el en el Atanasio, el Comité Disciplinario de la Federación Colombiana de Fútbol señaló que Atlético Nacional incurrió en las infracciones contempladas en los numerales 2, 4, 5, 6 y 8 del artículo 84 del Código Disciplinario Único (CDU) de la FCF.

Los hechos que dieron origen al proceso disciplinario se presentaron durante el compromiso que Nacional disputó como visitante frente a Jaguares, por la segunda jornada del campeonato cuando por una pelea entre los hinchas verdolagas se suspendió el partido y se reanudó después sin la presencia de los revoltosos.

Según la resolución, el Comité tuvo conocimiento de las presuntas infracciones disciplinarias a partir de los informes oficiales del partido, documentos que sirvieron como base para abrir y resolver el proceso contra la institución verdolaga.

¿Qué implica la sanción?

La medida no contempla el cierre completo del Atanasio Girardot. La suspensión es parcial y está delimitada exclusivamente a la tribuna Occidental Norte Alta.

Por lo tanto, cuando Nacional deba cumplir la sanción en condición de local, esa zona específica del estadio no podrá ser habilitada para el ingreso de aficionados durante la fecha correspondiente.

La multa económica, por su parte, asciende a $14.007.240, una cifra que se suma a las diferentes sanciones que el club ha recibido por comportamientos ocurridos durante sus partidos.

Nacional vuelve a estar en el radar disciplinario

La decisión vuelve a poner sobre la mesa la situación disciplinaria de Atlético Nacional y el comportamiento de algunos sectores de su afición.

Para el club, la sanción representa no solamente un impacto económico, sino también la obligación de impedir que se repitan conductas que puedan derivar en nuevos castigos y afectar la posibilidad de contar con la totalidad de sus tribunas en los partidos como local.

La institución deberá ahora cumplir la suspensión de Occidental Norte Alta en el encuentro que corresponda de acuerdo con la aplicación de la decisión disciplinaria.