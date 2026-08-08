Video | ¡No se puede creer!: insólito autogol en el Santa Fe vs. Boyacá Chicó

Cuando el duelo iba 1-0 a favor del cuadro capitalino, al minuto 76’ se presentó una jugada insólita. Tras un cabezazo sin peligro de Fagúndez, el defensor Sebastián Palma del Chicó anotó un gol en contra difícil de explicar. El movimiento indica que quiso rechazar al tiro de esquina, pero le erró e increíblemente se hizo un autogol.

Independiente Santa Fe recibió en el Nemesio Camacho El Campín de Bogotá a Boyacá Chicó , en un partido donde los “Leones” eran ampliamente favoritos. Se impusieron 2-0 sobre los boyacenses, sin embargo, el equipo ajedrezado tuvo demasiados errores tanto en ofensiva como en defensa. El duelo fue válido por la cuarta fecha de la Liga Betplay 2026-2.

La jugada da mucho de qué hablar. Principalmente del nivel de los equipos como Boyacá Chicó que en la mayoría de torneos participan de la liga más de lo que compiten. Tuvieron tres oportunidades en el partido para ponerse en ventaja o igualar el marcador, pero la ineficacia en sus jugadores de ataque también le pasó factura al club dirigido por Jhon “La Flecha” Gómez.

A pesar del gol en contra, el triunfo es un bálsamo para Independiente Santa Fe, que no llegó mal al compromiso, sin embargo, la victoria aumenta su confianza de cara al partido de Copa Sudamericana contra River Plate. Los rojos de Bogotá que comanda Pablo Repetto se enfrentan al “Millonario” el próximo miércoles 12 de agosto a las 7:30 p.m., hora de Colombia.

El partido que finalizó 2-0 a favor de Santa Fe por el autogol de Palma y otro tanto del eterno goleador Hugo Rodallega, dejó al campeón de la liga colombiana en el primer semestre de 2025 en la decimotercera posición tras su primer triunfo liguero, mientras que Boyacá Chicó se hunde en el último puesto de la liga, el 20.

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