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Futbolista paisa disputará repechaje mundialista con Macedonia del Norte

El jugador colombo-macedonio Sebastián Herrera Cardona fue convocado por el país balcánico para disputar la próxima fecha fifa

  • Sebastián Herrera lleva más de 100 partidos con el Borac de Bosnia. Es el capitán del equipo. FOTO: INSTAGRAM SEBASTIÁN HERRERA
    Sebastián Herrera lleva más de 100 partidos con el Borac de Bosnia. Es el capitán del equipo. FOTO: INSTAGRAM SEBASTIÁN HERRERA
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
13 de marzo de 2026
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Con 11 años de carrera en el fútbol europeo, Sebastián Herrera recibió el llamado a la selección absoluta de fútbol de Macedonia del Norte para disputar la semifinal del repechaje hacia el mundial de Norteamérica. El nacido en Bello, Antioquia en 1995 ha dicho en anteriores ocasiones que se siente a gusto en el viejo continente, sin embargo, desea jugar en el fútbol colombiano nuevamente, eso sí, no pronto.

Su debut como profesional se generó bajo las órdenes de Luis Fernando Santa en el Deportivo Pereira en el año 2015. Luego de 6 meses como jugador profesional, emigró al país que hoy lo adopta en su seleccionado, para jugar por los próximos 5 años en el FK Rabotnicki, club en el que destacó por su buen nivel a pesar de no haber conseguido ningún título con el club en este rango de tiempo.

Después de esos cinco años, mostrando una estabilidad personal y laboral, creció un interés por parte de la selección de este país por contar con sus servicios. Sebastián solicitó la nacionalidad macedonia, impulsado también por estar fuera del radar de la convocatoria de la selección colombiana. Una de las metas del futbolista es poder llegar a participar de los grandes torneos de selecciones, razón por la que aceptó la posibilidad de vestir la camiseta balcánica.

En 2020 ficha por el club húngaro MTK Budapest, allí jugaría 2 años y no conseguiría el anhelado llamado al conjunto macedonio. En este punto de su carrera fue donde más cerca estuvo de volver al fútbol profesional colombiano, pues Millonarios tenía bastante avanzado un acuerdo con el antioqueño; sin embargo decidió seguir en el viejo continente, esto dado que su esposa es oriunda de Macedonia y han construido una vida juntos en esta parte del mundo.

Decide por cuestiones personales, volver en 2022 a la liga que lo acogió en un inicio y es adquirido por el FK Bregalnica, modesto equipo de Macedonia donde Herrera llegaría como el refuerzo estrella del club para la temporada 2022-2023, pero tan solo 6 meses después volvía a marcharse a otro país, esta vez a Chipre, donde jugó en el Doxa Katokopias pero no logró sobresalir.

En la actualidad lleva 1 año en el FK Borac Banja Luka de Bosnia y Herzegovina, donde se reencontró con su mejor nivel. En la actual temporada ha jugado 20 partidos, aportando 1 gol y 5 asistencias. Es consolidado el mejor lateral izquierdo del fútbol bosnio, lo que le ha valido la convocatoria con Macedonia del Norte para el repechaje contra Dinamarca el próximo 26 de marzo, partido que transmitirá la plataforma Disney+ en Latinoamérica.

Lea también: ¿Hacía cuánto cuatro equipos colombianos no estaban en la fase de grupos de la Copa Libertadores?

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