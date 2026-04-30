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El 89% de latinoamericanos ya usa pagos digitales, pero el 47% aún depende del efectivo

Un estudio de Mastercard evidencia que la digitalización avanza en la región, aunque persisten barreras en la aceptación de estos medios. La falta de aceptación en comercios obliga a millones de usuarios a usar dinero físico, pese a tener acceso a medios digitales.

  • El débito lidera las transacciones en la región, pero no logra desplazar al efectivo. FOTO: COLPRE
    El débito lidera las transacciones en la región, pero no logra desplazar al efectivo. FOTO: COLPRE
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 6 horas
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El 89% de los consumidores en América Latina ya usa pagos digitales, pero el efectivo sigue presente en casi la mitad de las transacciones, de acuerdo con un estudio reciente de Mastercard, que evidenció una nueva etapa de la inclusión financiera en la región.

El informe plantea que el debate ya no es quién está dentro del sistema, sino si ese sistema realmente funciona en la vida cotidiana: pagar, recibir dinero o cubrir gastos sin fricciones.

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¿Por qué el efectivo sigue vigente si lo digital ya domina?

Aunque el uso de medios electrónicos crece, el efectivo no desaparece. El 47% de los usuarios asegura haberlo utilizado en los últimos seis meses, principalmente por una razón estructural: la falta de aceptación en comercios.

Las cifras lo reflejan con claridad: un 87% de los consumidores quisiera que más establecimientos recibieran pagos digitales, mientras que el 59% admite que al menos una vez al mes debe pagar en efectivo, incluso cuando preferiría usar tarjeta o medios electrónicos.

En el día a día, el débito lidera como principal instrumento de pago, pues el 60% lo utiliza en transacciones frecuentes como supermercados, restaurantes, transporte o servicios. Sin embargo, la convivencia entre ambos sistemas evidencia una brecha que aún no se cierra.

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¿Qué falta para que los pagos digitales despeguen por completo?

La respuesta no está solo en la tecnología. La confianza es el factor determinante. El 95% de los usuarios señala la seguridad como el principal criterio al elegir cómo pagar, seguido de la confiabilidad en las transacciones, con un 94%.

Entre quienes aún no adoptan plenamente estos métodos, las barreras son claras: el 43% usaría más pagos digitales si hubiera mejores mecanismos de protección, el 38% pide procesos más claros ante fallas y el 36% exige una atención al cliente más eficiente.

En ese contexto, la inclusión financiera empieza a medirse de otra forma. Ya no basta con tener acceso a una cuenta o una tarjeta. El reto es que el sistema sea útil, confiable y constante en cualquier escenario, desde una tienda de barrio hasta el transporte diario.

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El informe también advierte un cambio de enfoque en la industria: avanzar hacia la “salud financiera”, es decir, que las personas no solo paguen, sino que puedan gestionar sus ingresos, enfrentar imprevistos y planear a futuro.

Para países como Colombia, el desafío es concreto: ampliar la aceptación de pagos digitales, cerrar brechas en pequeños comercios y fortalecer la confianza de los usuarios. Solo así, lo digital podrá dejar de ser una opción y convertirse en la regla.

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