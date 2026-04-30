El 89% de latinoamericanos ya usa pagos digitales, pero el 47% aún depende del efectivo

El 89% de los consumidores en América Latina ya usa pagos digitales, pero el efectivo sigue presente en casi la mitad de las transacciones, de acuerdo con un estudio reciente de Mastercard, que evidenció una nueva etapa de la inclusión financiera en la región. El informe plantea que el debate ya no es quién está dentro del sistema, sino si ese sistema realmente funciona en la vida cotidiana: pagar, recibir dinero o cubrir gastos sin fricciones. Le puede interesar: Comercio electrónico en Colombia alcanzó $145,4 billones en 2025 y marcó récord histórico

¿Por qué el efectivo sigue vigente si lo digital ya domina?

Aunque el uso de medios electrónicos crece, el efectivo no desaparece. El 47% de los usuarios asegura haberlo utilizado en los últimos seis meses, principalmente por una razón estructural: la falta de aceptación en comercios. Las cifras lo reflejan con claridad: un 87% de los consumidores quisiera que más establecimientos recibieran pagos digitales, mientras que el 59% admite que al menos una vez al mes debe pagar en efectivo, incluso cuando preferiría usar tarjeta o medios electrónicos. En el día a día, el débito lidera como principal instrumento de pago, pues el 60% lo utiliza en transacciones frecuentes como supermercados, restaurantes, transporte o servicios. Sin embargo, la convivencia entre ambos sistemas evidencia una brecha que aún no se cierra. Lea más: Adiós a insertar la tarjeta: Bancolombia habilita retiros sin contacto en sus cajeros

¿Qué falta para que los pagos digitales despeguen por completo?