El 89% de latinoamericanos ya usa pagos digitales, pero el 47% aún depende del efectivo

El 89% de los consumidores en América Latina ya usa pagos digitales, pero el efectivo sigue presente en casi la mitad de las transacciones, de acuerdo con un estudio reciente de Mastercard, que evidenció una nueva etapa de la inclusión financiera en la región.
El informe plantea que el debate ya no es quién está dentro del sistema, sino si ese sistema realmente funciona en la vida cotidiana: pagar, recibir dinero o cubrir gastos sin fricciones.
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