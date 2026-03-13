¿Hacía cuánto cuatro equipos colombianos no estaban en la fase de grupos de la Copa Libertadores?

Independiente Medellín sufrió más de lo esperado, pero finalmente consiguió el objetivo. El equipo antioqueño venció 2-1 al uruguayo Juventud de Las Piedras (3-2 en el global) y aseguró su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Con este resultado, el conjunto rojo alcanzó su undécima participación en el torneo continental y, además, completó el grupo de clubes colombianos en la fase principal del certamen. El fútbol profesional colombiano vuelve así a tener cuatro representantes en la instancia de grupos, algo que no ocurría desde 2021. En esta edición, los equipos del país serán Independiente Santa Fe, Junior de Barranquilla, Deportes Tolima e Independiente Medellín. Lea: “Es muy merecida la clasificación”, la alegría de los jugadores del DIM y técnico Alejandro Restrepo tras avanzar en Libertadores Santa Fe y Junior obtuvieron su cupo directo tras consagrarse campeones en los torneos colombianos de 2025. Por su parte, Tolima y Medellín tuvieron que disputar las fases previas del torneo y lograron superar dos llaves eliminatorias para instalarse en la fase de grupos, lo que les permitió ingresar al bombo 4 del sorteo.

Las cuatro veces que Colombia tuvo cuatro equipos en fase de grupos de la Libertadores

Desde que la Conmebol implementó el formato moderno con fases previas en 2005, Colombia ha estado en cuatro oportunidades en la fase de grupos con un total de cuatro representantes. La primera vez ocurrió en la Copa Libertadores 2005, cuando el país contó con la presencia de Independiente Medellín, Once Caldas, Junior de Barranquilla y América de Cali. En aquella edición, Medellín terminó como líder de su grupo y, junto a Once Caldas y Junior, avanzó a los octavos de final. La segunda ocasión se dio en la Copa Libertadores 2018, con la participación de Atlético Nacional, Millonarios FC, Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla. En esa campaña, Nacional fue el único colombiano que llegó hasta los octavos de final.

La tercera vez ocurrió en la Copa Libertadores 2021, cuando participaron Atlético Nacional, Junior de Barranquilla, América de Cali e Independiente Santa Fe. Sin embargo, ninguno de los cuatro equipos consiguió superar la fase de grupos. La cuarta oportunidad llega ahora en la Copa Libertadores 2026, con Santa Fe, Junior, Tolima y Medellín como representantes del país.

Colombia, tercera liga con más equipos en la fase de grupos

Con cuatro clubes clasificados a la fase principal del torneo, Colombia se ubica como el tercer país con mayor representación en la Libertadores 2026, solo por detrás de Argentina y Brasil, que cuentan con seis equipos cada uno en esta instancia. Sin embargo, el sorteo podría generar cruces complicados entre los propios clubes del país. Debido a la distribución de los bombos, Santa Fe y Junior podrían compartir grupo con Tolima o Medellín, que llegan desde las fases previas, lo que obligaría a los equipos colombianos a enfrentarse entre sí desde el inicio del torneo.

Cuándo será el sorteo de la Libertadores 2026