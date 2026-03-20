¿Sebastián Villa está vetado en la Selección Colombia?

¿Merece Sebastián Villa retornar a la Selección Colombia? ¿Existe un veto que le impide defender la Tricolor? A las puertas del Mundial de fútbol en Norteamérica, surge la duda: ¿Ya tiene Néstor Lorenzo definida su nómina de extremos? La ausencia del atacante de Independiente Rivadavia en la nueva convocatoria reavivó la polémica. El antioqueño, exfigura de Boca Juniors, atraviesa un gran momento en la Primera División de Argentina, tanto que varios medios de ese país daban por hecho su llamado para los amistosos ante Croacia (26 de marzo en Orlando) y Francia (29 en Washington).

El presente deportivo de Villa

En Independiente Rivadavia, Villa recuperó su mejor versión: liderazgo, desequilibrio y eficacia. Su impacto fue tal que resultó determinante para que el equipo mendocino se coronara campeón de la Copa Argentina 2025 tras vencer a Argentinos Juniors el pasado 5 de noviembre. Lea: Estos son los convocados por Néstor Lorenzo para los amistosos ante Croacia y Francia Sin embargo, Lorenzo optó por la continuidad. Para esa zona del campo, el estratega citó a Carlos Gómez, Jhon Córdoba, Johan Carbonero, Luis Díaz, Jorge Carrascal, Luis Suárez, Jáminton Campaz y Rafael Santos Borré, este último, sumido en un constante debate nacional debido a su falta de gol.

El peso del pasado judicial

Villa, quien debutó con la absoluta en 2018, completa seis años de ausencia. Su alejamiento coincidió con el inicio de los procesos judiciales por violencia intrafamiliar, violencia de género y una supuesta agresión sexual durante su etapa en Boca Juniors. Cabe recordar que, tras la denuncia de su expareja Daniela Cortés, el jugador de Bello fue condenado a dos años y un mes de prisión en suspenso por amenazas coactivas y lesiones leves calificadas. ¿Es este antecedente el que frena su regreso? A menos de tres meses del Mundial de Norteamérica, parece que Lorenzo prefiere blindar el vestuario y evitar ruidos externos que fracturen la armonía del grupo.

La apuesta de Lorenzo: el “proceso” sobre el “momento”