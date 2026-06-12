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Agéndese en el segundo día del Mundial 2026: horarios, sedes y artistas de las inauguraciones en EE.UU. y Canadá

Luego de que se abriera el telón en Ciudad de México, el segundo día de la Copa del Mundo llega con la realización de otras dos ceremonias en los otros dos países anfitriones.

  • En los estadios BMO Field de Toronto y SoFi stadium de Los Ángeles se llevará a cabo las otras dos inauguraciones del Mundial 2026. Fotos: @fifaworldcup y Fifa
    En los estadios BMO Field de Toronto y SoFi stadium de Los Ángeles se llevará a cabo las otras dos inauguraciones del Mundial 2026. Fotos: @fifaworldcup y Fifa
  • El estadio BMO Field de Toronto será el punto de la segunda ceremonia inaugural. Foto: Fifa
    El estadio BMO Field de Toronto será el punto de la segunda ceremonia inaugural. Foto: Fifa
  • El SoFi Stadium de Los Ángeles completará el trio de inauguraciones de United 2026. Foto: Fifa
    El SoFi Stadium de Los Ángeles completará el trio de inauguraciones de United 2026. Foto: Fifa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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El Mundial más grande de la historia con 48 selecciones y realizado en tres países tiene la particularidad de tener 3 ceremonias inaugurales, llevándose a cabo la primera de ellas en Ciudad de México. Este viernes, 12 de junio, el turno es para Canadá y Estados Unidos.

Cada ceremonia, según lo estipulado por la Fifa, comenzará 90 minutos antes de la hora a la que está programada el partido. “La Copa Mundial es un momento que el mundo comparte, y eso comienza con la forma en que la inauguramos”, es el mensaje que quiere promulgar el máximo órgano del fútbol con esta iniciativa.

Lea también: ¡Llegó el Mundial 2026! Prográmese con las tres ceremonias de inauguración: estos son los horarios, sedes y artistas

El acto del jueves, 11 de junio, en el estadio Banorte (antiguo Azteca) que durante la Copa del Mundo será llamado Ciudad de México, contó con las presentaciones de Maná, Belinda y Los Ángeles Azules, Danny Ocean, J Balvin, Ryan Castro y Shakira con Burna Boy no será el único que le pondrá color a este certamen.

Para el segundo día del torneo, los aficionados podrán disfrutar de actos similares en las ciudades de Toronto (Canadá) y Los Ángeles (Estados Unidos) donde se abrirá los telones de los grupos B y D que tiene la participación de dos selecciones anfitrionas.

Así será la inauguración en Toronto, Canadá

La segunda ceremonia será en el estadio BMO Field de Toronto, Canadá, un escenario que fue adaptado para recibir a más de 43.000 espectadores durante la Copa del Mundo.

El estadio BMO Field de Toronto será el punto de la segunda ceremonia inaugural. Foto: Fifa
El estadio BMO Field de Toronto será el punto de la segunda ceremonia inaugural. Foto: Fifa

El evento comenzará a las 12:30 del mediodía, hora de Colombia, y contará con las presentaciones de Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince.

Según declaraciones de Infantino días atrás, “la ceremonia de apertura en Toronto será un reflejo poderoso de la identidad de Canadá y de la energía que rodea a la Copa”. Luego del evento, a las 2:00 p. m. los canadienses debutarán ante Bosnia, quienes llegan al Mundial tras haber eliminado en el repechaje europeo a la cuatro veces campeona del mundo, Italia.

Los Ángeles, Estados Unidos, recibirá la tercera ceremonia de inauguración

En el SoFi Stadium de Los Ángeles se cierran las ceremonia inaugurales de United 2026. El montaje de este evento se centraría en la diversidad cultural de Estados Unidos y la importancia que ha tenido esta ciudad en la industria del entretenimiento.

El SoFi Stadium de Los Ángeles completará el trio de inauguraciones de United 2026. Foto: Fifa
El SoFi Stadium de Los Ángeles completará el trio de inauguraciones de United 2026. Foto: Fifa

Dentro de la nómina de artistas está Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla, quienes estarán cantando alrededor de las 6:30 p. m., hora colombiana. A las 8:00 p. m., el equipo estadounidense se medirá por el grupo C ante Paraguay, quienes vuelven a una Copa del Mundo luego de 16 años.

La ceremonia en Toronto junto al debut de Canadá se podrá ver a través de DirecTV, Win y Disney Plus, mientras que el acto que se hará en Los Ángeles junto al encuentro entre estadounidenses y paraguayos será transmitido por Caracol y RCN.

Siga leyendo: ¡Prográmese! Después de la victoria de México, estos son los otros partidos mundialistas de la semana

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