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Javier Arias ‘Stunt’, el influencer antioqueño de la Cybertruck, fue absuelto por porte ilegal de armas

Había sido capturado en mayo en una finca de Necoclí donde las autoridades encontraron armas, munición y $208 millones en efectivo.

  • Javier Arias ‘Stunt’ fue absuelto en Turbo tras investigación por porte de armas. Foto: redes sociales @javier.arias.stunt / Policía Urabá
    Javier Arias ‘Stunt’ fue absuelto en Turbo tras investigación por porte de armas. Foto: redes sociales @javier.arias.stunt / Policía Urabá
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 52 minutos
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Seis meses después de su captura, el caso judicial de Javier Arias Castañeda, conocido en redes sociales como Javier Arias Stunt o el influencer de la Cybertruck, terminó con una decisión favorable para el creador de contenido. El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Turbo, Antioquia, anunció un sentido de fallo absolutorio en la investigación que se adelantaba en su contra por porte ilegal de armas de fuego.

El proceso comenzó el 12 de mayo, cuando Arias fue detenido durante un operativo realizado en una finca del corregimiento El Totumo, en Necoclí. En el lugar, las autoridades encontraron un importante arsenal y dinero en efectivo.

Todo el contexto: Influencer de la Cybertruck capturado en Urabá: estas son las rifas que hacía y su última publicación en redes

Según la información entregada por las autoridades, en el predio fueron incautadas dos pistolas de diferentes calibres, dos escopetas calibre 12, una carabina de precisión calibre .22 y 1.926 cartuchos de distintos calibres, entre ellos 12, 9 mm, .22 y .25. También fueron encontrados $208 millones en efectivo.

El operativo involucró a unidades de Interpol, el Ejército y la Fiscalía y llevó a que Arias quedara vinculado a una investigación por el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego. Sin embargo, el influencer recuperó su libertad horas después de la captura. Y ahora el juzgado consideró que la Fiscalía no logró demostrar que el armamento estuviera bajo su dominio.

Uno de los elementos que tomó relevancia durante el proceso fue que Arias no estaba solo en el inmueble al momento del operativo. En la propiedad también se encontraban otras cinco personas, una circunstancia que generó dudas sobre quién tenía efectivamente el control de las armas.

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La Fiscalía no habría logrado acreditar que el armamento encontrado perteneciera a Arias o que estuviera bajo su dominio, una situación que terminó siendo determinante para la decisión absolutoria.

Aunque el martes, 8 de septiembre, se conoció el sentido de la decisión, el contenido completo del fallo será conocido el próximo 17 de septiembre, cuando el juzgado exponga las razones de la absolución. Tras conocer la determinación judicial, Arias reaccionó en sus redes sociales y agradeció a quienes lo respaldaron durante el proceso.

“Bueno familia, ahora sí, libre gracias a Dios, gracias a cada uno de ustedes que estuvo ahí siempre, pendiente, apoyándome, a todos los que siempre confiaron en mí, que creyeron en mi inocencia”, manifestó en un video publicado en sus historias de Instagram.

“Vamos a seguir haciendo las cosas bien, que Dios no abandona a los hijos, Dios los bendiga y muchas gracias”, concluyó.

Con el sentido de fallo absolutorio, Javier Arias Stunt queda a la espera de que el juzgado haga pública la decisión completa, que permitirá conocer en detalle los argumentos utilizados para determinar que no había elementos suficientes para atribuirle responsabilidad por las armas halladas en la finca de Necoclí.

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