Javier Arias ‘Stunt’, el influencer antioqueño de la Cybertruck, fue absuelto por porte ilegal de armas

Seis meses después de su captura, el caso judicial de Javier Arias Castañeda, conocido en redes sociales como Javier Arias Stunt o el influencer de la Cybertruck, terminó con una decisión favorable para el creador de contenido. El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Turbo, Antioquia, anunció un sentido de fallo absolutorio en la investigación que se adelantaba en su contra por porte ilegal de armas de fuego.
El proceso comenzó el 12 de mayo, cuando Arias fue detenido durante un operativo realizado en una finca del corregimiento El Totumo, en Necoclí. En el lugar, las autoridades encontraron un importante arsenal y dinero en efectivo.
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