El candidato a asistente técnico de Lorenzo que divide opiniones en la Selección Colombia

La salida de Amaranto Perea del cuerpo técnico de la Selección Colombia ya empieza a mover el tablero de la Federación Colombiana de Fútbol. Mientras el exdefensor asumió oficialmente como entrenador del Deportivo Independiente Medellín, en las últimas horas comenzó a sonar con fuerza el nombre de Arturo Reyes como su posible reemplazo en el equipo de trabajo de Néstor Lorenzo.
Aunque por ahora no existe una confirmación oficial, diferentes versiones de la prensa deportiva colombiana aseguran que el actual entrenador del Deportivo Pereira es el principal candidato para convertirse en el nuevo asistente técnico de la Tricolor.