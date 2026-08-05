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El candidato a asistente técnico de Lorenzo que divide opiniones en la Selección Colombia

La salida de Amaranto Perea abrió una vacante en el cuerpo técnico de la Selección Colombia y ya comienza a tomar fuerza el nombre de quien podría acompañar a Néstor Lorenzo en el nuevo ciclo hacia el Mundial de 2030.

  • Néstor Lorenzo busca elegir a su asistente técnico, pero el posible nombramiento de Reyes evidencia que la Federación también tiene voz y voto en esa elección. FOTO: juan Antonio Sánchez
    Néstor Lorenzo busca elegir a su asistente técnico, pero el posible nombramiento de Reyes evidencia que la Federación también tiene voz y voto en esa elección. FOTO: juan Antonio Sánchez
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 3 horas
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La salida de Amaranto Perea del cuerpo técnico de la Selección Colombia ya empieza a mover el tablero de la Federación Colombiana de Fútbol. Mientras el exdefensor asumió oficialmente como entrenador del Deportivo Independiente Medellín, en las últimas horas comenzó a sonar con fuerza el nombre de Arturo Reyes como su posible reemplazo en el equipo de trabajo de Néstor Lorenzo.

Aunque por ahora no existe una confirmación oficial, diferentes versiones de la prensa deportiva colombiana aseguran que el actual entrenador del Deportivo Pereira es el principal candidato para convertirse en el nuevo asistente técnico de la Tricolor.

Un viejo conocido de la Federación

La posibilidad de que Reyes llegue al cuerpo técnico de Lorenzo no resulta descabellada. El entrenador barranquillero conoce muy bien el funcionamiento de la Federación Colombiana de Fútbol tras dirigir diferentes procesos de selecciones juveniles y haber estado vinculado anteriormente al combinado nacional.

Esa experiencia, sumada al conocimiento que tiene del fútbol colombiano y de buena parte de los futbolistas que hoy integran el proceso de la Selección, lo convierten en un perfil que encajaría con la continuidad que busca la Federación tras la salida de Amaranto Perea.

En caso de concretarse su llegada, Reyes asumiría el puesto que dejó vacante el exdefensor, quien decidió regresar al fútbol de clubes para iniciar un nuevo ciclo al frente del Independiente Medellín.

Un presente que genera dudas

Sin embargo, la posible designación también ha despertado cuestionamientos.

Actualmente, Arturo Reyes dirige al Deportivo Pereira, equipo que no atraviesa su mejor momento deportivo y cuyos resultados han estado lejos de las expectativas.

Además, varios sectores del fútbol colombiano recuerdan que su última experiencia internacional con Sport Boys no terminó de la mejor manera y consideran que su actual trabajo en Pereira no ha sido suficiente para justificar un llamado a la Selección Colombia.

Las críticas también apuntan a su paso por Junior de Barranquilla. Aunque logró conquistar un título con el conjunto tiburón, algunos analistas sostienen que heredó una base sólida y que posteriormente el rendimiento del equipo sufrió un importante descenso.

La experiencia juega a su favor

Pese a esas críticas, Reyes cuenta con un recorrido importante dentro del fútbol colombiano.

Fue campeón con Junior, dirigió procesos juveniles de la Selección Colombia y conoce de primera mano el funcionamiento de la Federación, aspectos que podrían pesar más que su actualidad en el momento de tomar una decisión.

Su cercanía con varios jugadores jóvenes también podría convertirse en un punto a favor en un momento en el que la Tricolor comienza a planificar el recambio generacional.

Pensando en el Mundial de 2030

Más allá del nombre que finalmente ocupe el puesto de Amaranto Perea, la expectativa está puesta en la nueva etapa que iniciará la Selección Colombia tras el Mundial de 2026.

Néstor Lorenzo deberá liderar un proceso de renovación en el que varios referentes podrían cerrar su ciclo con la camiseta nacional y nuevos talentos buscarán consolidarse pensando en las Eliminatorias y el Mundial de 2030.

Por eso, la elección del próximo asistente técnico no será un detalle menor. La Federación busca un hombre que conozca el entorno de la Selección, tenga capacidad para trabajar con futbolistas jóvenes y aporte a la construcción del nuevo proyecto deportivo.

Mientras llega una confirmación oficial, el nombre de Arturo Reyes sigue ganando fuerza y se perfila como el principal candidato para convertirse en la nueva mano derecha de Néstor Lorenzo.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué Arturo Reyes suena para la Selección Colombia?
Porque sería el principal candidato para reemplazar a Amaranto Perea como asistente técnico de Néstor Lorenzo, según versiones de la prensa deportiva.
¿Qué experiencia tiene Arturo Reyes?
Ha dirigido selecciones juveniles de Colombia, fue campeón con Junior de Barranquilla y actualmente es el entrenador del Deportivo Pereira.
¿Por qué su posible nombramiento genera debate?
Porque algunos cuestionan sus resultados recientes en Sport Boys y Deportivo Pereira, además de considerar que su segundo ciclo en Junior terminó por debajo de las expectativas.
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