Policía anunció que ya prepara órdenes de captura contra los sicarios de empresario aguacatero en mall de Envigado

Los homicidas del empresario aguacatero en el mall Viva Las Palmas, en Envigado, ya están plenamente identificados. Así lo confirmó el comandante de la Policía Metropolitana, general Henry Yesid Bello, luego de que el carro abandonado a un kilómetro del crimen diera las evidencias clave en este proceso.
“Le adelantamos una exploración clofoscópica al vehículo. Estamos en el análisis de esas huellas dactilares y con base en eso vamos a solicitar las órdenes de captura para esos sicarios que acabaron con la vida del comerciante”, indicó el general Bello.