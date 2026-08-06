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Intereses de la deuda llegarían a $84,8 billones: casi lo mismo que toda la inversión del PGN

El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana advirtió que el costo financiero de la deuda pública seguiría aumentando hasta representar el 4,2% del PIB, limitando el margen del Estado para financiar inversión y programas públicos.

  • El Observatorio Fiscal compara las operaciones de manejo de deuda con refinanciar un crédito: baja la presión inmediata, pero aumenta el costo total. FOTO EL COLOMBIANO Y CORTESÍA
    El Observatorio Fiscal compara las operaciones de manejo de deuda con refinanciar un crédito: baja la presión inmediata, pero aumenta el costo total. FOTO EL COLOMBIANO Y CORTESÍA
El Colombiano
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06 de agosto de 2026
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El costo de la deuda pública amenaza con convertirse en uno de los mayores desafíos para las finanzas del Estado colombiano. Un análisis del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana concluye que, si se cumplen las proyecciones del propio Ministerio de Hacienda, el país terminaría pagando casi lo mismo en intereses que todo lo destinado a inversión pública.

La advertencia parte de una cifra que resume la magnitud del problema: el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) de 2026 proyecta que entre 2032 y 2034 el pago de intereses de la deuda llegará al 4,2% del Producto Interno Bruto (PIB), equivalente a cerca de $84,8 billones.

Ese monto supera incluso el presupuesto de varias carteras y resulta prácticamente igual al presupuesto de inversión del Presupuesto General de la Nación para 2026, que asciende a $84,4 billones.

“Pagaríamos casi lo mismo en intereses que el total de inversión del Presupuesto General de la Nación de 2026”, resume el Observatorio Fiscal en su análisis.

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El alivio de 2025 tendría un costo para los próximos gobiernos

InfogrÃ¡fico
Intereses de la deuda llegarían a $84,8 billones: casi lo mismo que toda la inversión del PGN

El centro de estudios explica que parte de este comportamiento obedece a las Operaciones de Manejo de Deuda (OMD) realizadas durante 2025.

Estas herramientas permitieron reducir las necesidades inmediatas de caja del Gobierno mediante recompras y canjes de títulos, pero también extendieron parte de las obligaciones hacia los próximos años.

“Las operaciones de manejo de deuda realizadas en 2025 para reducir las necesidades de pago en el corto plazo trasladaron parte de esa carga hacia los años siguientes, elevando los intereses futuros”, señala el informe.

Para explicar el efecto de estas operaciones, el Observatorio recurre a un ejemplo cotidiano: refinanciar un crédito.

Así como una familia puede disminuir el valor de sus cuotas mensuales ampliando el plazo de un préstamo, el costo total termina siendo mayor porque se pagan más intereses durante más tiempo.

Lea más: Contraloría alerta que deuda pública absorberá $118 billones del Presupuesto de 2027 y desplaza el crecimiento de la inversión

El propio Gobierno ha elevado sus proyecciones

El estudio también llama la atención sobre otro aspecto: ha sido el mismo Ministerio de Hacienda el que ha venido aumentando, año tras año, sus estimaciones sobre cuánto costará pagar la deuda.

Mientras el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2023 proyectaba que los intereses representarían 3,2% del PIB en 2033, la estimación subió a 3,6% en 2024, pasó a 3,9% en 2025 y ahora alcanza 4,2% en el MFMP de 2026.

“En sus propios cálculos, el Gobierno ha venido reconociendo que el costo financiero de la deuda será cada vez mayor”, advierte el Observatorio.

Solo frente al documento presentado un año atrás, las nuevas proyecciones aumentan en promedio 0,3 puntos porcentuales del PIB después de 2028, un monto cercano a $6,8 billones, equivalente al presupuesto asignado al Sena para 2026.

Volver a niveles de la pandemia

Antes del covid-19, el pago de intereses representaba alrededor del 2,8% o 2,9% del PIB.

Sin embargo, el incremento del endeudamiento para atender la emergencia sanitaria elevó ese indicador hasta 4,3% del PIB en 2022, el nivel más alto registrado en los últimos años.

Aunque en 2025 las cifras muestran una reducción, el Observatorio sostiene que ese descenso será temporal y que el país volverá, en menos de una década, a niveles similares a los observados durante la pandemia.

Conozca también: Al presupuesto de 2027, radicado por el Gobierno Petro, le faltan $30 billones; se necesitaría otra reforma tributaria

Menos margen para invertir

Más allá del comportamiento de la deuda, el Observatorio considera que el principal riesgo está en el espacio fiscal que perderá el país.

Si una porción cada vez mayor del presupuesto debe destinarse al pago de intereses, quedarán menos recursos disponibles para infraestructura, educación, salud o programas sociales.

“Las operaciones financieras que generan liquidez o alivio fiscal en el presente no son gratuitas. En muchos casos, simplemente trasladan el costo hacia el futuro”, concluye el análisis.

Y lanza una advertencia adicional: “El problema no radica únicamente en el nivel de endeudamiento, sino también en los flujos de pagos que este genera y en los sacrificios presupuestales que, como sociedad, tendremos que asumir para atenderlos”.

Con las proyecciones actuales, el Observatorio Fiscal considera que el pago de intereses seguirá ganando participación dentro del presupuesto nacional, reduciendo el margen de maniobra del Gobierno para responder a futuras crisis o aumentar la inversión pública.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué aumentará el pago de intereses de la deuda pública en Colombia?
Según el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, el incremento responde tanto al mayor endeudamiento del país como a las operaciones de manejo de deuda realizadas en 2025, que redujeron los pagos inmediatos, pero trasladaron parte de ese costo hacia los próximos años.
¿Cuánto podría pagar Colombia en intereses de la deuda?
Las proyecciones del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) de 2026 indican que el pago de intereses alcanzaría cerca de $84,8 billones, equivalentes al 4,2% del PIB entre 2032 y 2034.
¿Por qué el Observatorio Fiscal compara los intereses de la deuda con el presupuesto de inversión?
Porque el monto proyectado para pagar intereses es prácticamente igual al presupuesto de inversión del Presupuesto General de la Nación para 2026, que asciende a $84,4 billones, lo que evidencia el peso que tendría el servicio de la deuda sobre las finanzas públicas.
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