Video: La Selección Colombia Femenina venció a Venezuela y cerró con éxito su doblete amistoso

La Selección Colombia Femenina concluyó con balance positivo su gira de preparación internacional por territorio venezolano. En el Centro Nacional de Alto Rendimiento de la Isla Margarita, el equipo dirigido por Ángelo Marsiglia se impuso este martes 2-1 ante Venezuela, sumando su segundo triunfo en la doble fecha FIFA de este mes. El conjunto ‘cafetero’ tomó la delantera en el primer tiempo. Al minuto 21, la defensora Manuela Vanegas abrió el marcador desde el punto penal. Antes de irse al descanso, Gabriela Rodríguez amplió la ventaja colombiana a los 45+4’ con una definición por encima de la guardameta local.

En la parte complementaria, el elenco vinotinto adelantó sus líneas en busca del descuento, el cual consiguió al minuto 85 por intermedio de Enyerliannys Higuera. Sin embargo, la zaga tricolor y las intervenciones de la guardameta Luisa Agudelo permitieron mantener la ventaja hasta el pitazo final. Lea aquí: Video | Con gol de Ingrid Guerra, Colombia venció a Venezuela en el amistoso disputado en Isla Margarita Con este resultado, Colombia cerró con saldo de dos victorias en dos presentaciones durante su estancia en la Isla Margarita, tras ganar también el primer compromiso el pasado sábado 10 de octubre con marcador de 1-0 (gol de Ingrid Guerra). El ciclo de partidos amistosos le sirvió al cuerpo técnico para evaluar variantes tácticas y dar minutos a nuevas jugadoras de cara a los próximos retos internacionales. El equipo Tricolor formó con Luisa Agudelo; Carolina Arias, Manuela Caracas, Jorelyn Carabalí, Manuela Vanegas; Marcela Restrepo, Daniela Montoya, Gabriela Rodríguez, Kelly Ibargüen, Valerin Loboa y Wendy Bonilla. Para la etapa complementaria ingresó Stefania Perlaza por Vanegas; a los 63’ entraron a la cancha Gisela Robledo, Manuela Pavi, Daniela Garavito, Mariana Muñoz y Natalia Giraldo por Bonilla, Restrepo, Montoya, Agudelo e Ibargüen, respectivamente. Y a los 75’, el técnico Marsiglia envió al terreno a Sara Martínez, Ana Guzmán e Ingrid Guerra por Rodríguez, Arias y Loboa.

Las lecciones aprendidas

Tras el partido, la defensora Jorelyn Carabalí resaltó para el canal oficial de la Federación de Venezuela la calidad del mediocampo rival: “Quiero felicitarlas porque tienen un buen equipo. Nosotras tenemos que seguir fortaleciendo las cosas que estamos haciendo bien desde hace mucho tiempo y corregir las falencias en las que Venezuela pudo hacernos daño”. Carabalí también mencionó que los 180 minutos de juego que tuvieron en los dos partidos ante las patriotas les dejaron como lección la movilidad. “En Venezuela casi todas las jugadoras rotan; a veces es complejo cambiar rápido las marcas o seguirlas todo el tiempo, y yo creo que por ahí es donde podemos trabajar en saber en qué momento cambiar o tener una mejor comunicación para que no podamos soltar esas marcas”.

El seleccionado colombiano, que ya está clasificado para el Mundial de Brasil 2027, volverá a reunirse para dos nuevos fogueos frente a Australia, previstos para los días 28 de noviembre y 2 de diciembre próximos. De cara a esos compromisos, Jorelyn recordó que hay que seguir preparándose fuerte: “Colombia se caracteriza por ser un equipo resiliente que no deja de luchar en cada partido y que, a medida que van pasando estas preparaciones, intentamos consolidarnos desde lo táctico en ser buenas con balón y sin el balón. Tenemos que seguir fortaleciéndonos en ser unas jugadoras importantes cuando nos toca sufrir los partidos y, sobre todo, también cuando tenemos la pelota”, sentenció la jugadora internacional. Bloque de preguntas y respuestas...