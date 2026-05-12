Entrevista con Juan Carlos Ramírez: “Con el nuevo formato, Colombia tiene el deber de pasar la primera ronda del Mundial”

Juan Carlos Ramírez es una cajita de música hablando de fútbol. Desde su debut como lateral derecho por una emergencia en el DIM, pasando por su capitanía en Nacional, hasta su rol como formador en la Federación, este hijo del barrio Buenos Aires de Medellín ha visto todas las caras de la moneda. ¿Cómo llega usted al fútbol profesional? “Como todo joven acá en la ciudad. Yo soy de la comuna 9 de Buenos Aires. Empecé jugando en los equipos de la Liga Antioqueña y después hice todas las selecciones Antioquia con los profesores Luis Fernando Montoya, “Piscis” Restrepo y Juan José Peláez. Con Juan José llegamos a la Selección Colombia Juvenil para el Sudamericano y de ahí pasé a las divisiones menores del DIM, donde inicié mi carrera. Curiosamente,...