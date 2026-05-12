Entrevista con Juan Carlos Ramírez: “Con el nuevo formato, Colombia tiene el deber de pasar la primera ronda del Mundial”

Santoyo fue jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe y excomandante del Gaula de Medellín. Se le vincula con la desaparición de dos defensores de derechos humanos en la ciudad: Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa. El general (r) cumplió condena en EE. UU. por hechos relacionados. Esto dice la JEP.