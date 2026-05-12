Colombia produce 12.000 toneladas de arándanos en 2025, pero el 95% se queda en el país

El arándano vive su mejor momento en Colombia, en donde se cosecharon 12.000 toneladas en 2025, sembradas en cerca de 1.000 hectáreas, y el sector ya proyecta ampliar esa área en un 20% para el próximo año.
Pero hay un dato que revela la paradoja del negocio: nueve de cada diez kilos producidos se quedan en el mercado local, lo que obligó a importar fruta por más de US$10 millones entre enero y septiembre de 2025.
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