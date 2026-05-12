Colombia produce 12.000 toneladas de arándanos en 2025, pero el 95% se queda en el país

El arándano vive su mejor momento en Colombia, en donde se cosecharon 12.000 toneladas en 2025, sembradas en cerca de 1.000 hectáreas, y el sector ya proyecta ampliar esa área en un 20% para el próximo año. Pero hay un dato que revela la paradoja del negocio: nueve de cada diez kilos producidos se quedan en el mercado local, lo que obligó a importar fruta por más de US$10 millones entre enero y septiembre de 2025. Siga leyendo: La rápida expansión del cultivo de arándano en Colombia: de fruta exótica a venderse en Éxito y D1

Un cultivo que genera empleo y atrae inversión

Las cifras de la industria no dejan duda sobre el atractivo del negocio que, por cada 200 hectáreas cultivadas, los operadores estiman inversiones de alrededor de US$50 millones y la creación de más de 30.000 empleos directos e indirectos. Eso convierte al arándano en uno de los motores de mayor impacto en la economía rural por hectárea sembrada. En especial, en Cundinamarca y Boyacá que concentran la mayor parte de la producción, pero el mapa se está ampliando. También Antioquia suma cerca de 50 hectáreas, y regiones como Cauca, el Eje Cafetero y Nariño empiezan a ganar escala. Según Asocolblue, la meta para 2026 es ambiciosa con un crecimiento del 20% en el área sembrada, lo que llevaría al país a rozar las 1.200 hectáreas.

La demanda local de arándanos creció de la mano de la tendencia hacia alimentos saludables y la mayor presencia del producto en grandes superficies. El resultado fue que el 95% de las toneladas cosechadas se vendió dentro del país, sin llegar a los mercados internacionales. Esa presión interna tuvo una consecuencia inesperada, Colombia tuvo que importar arándanos por más de US$10 millones entre enero y septiembre de 2025 para abastecer su propio mercado. Es decir, un país que produce miles de toneladas del fruto y aun así sale a comprarlo afuera.

Las exportaciones: US$3,5 millones y Estados Unidos como destino dominante

Pese a la limitada disponibilidad exportable, Colombia vendió 574.607 kilogramos al exterior durante 2025, con ingresos que oscilaron entre US$3 y US$3,5 millones. Estados Unidos absorbió entre el 80% y el 90% de esos envíos. El resto se distribuyó entre Canadá, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar, Aruba y Curazao. Para Fredy Cortés, presidente de la junta directiva de Asocolblue, el país tiene cartas para jugar en los mercados internacionales. “Colombia tiene ventajas frente a otros mercados productores como la posibilidad de producir durante todo el año, una ubicación estratégica y un producto reconocido por su calidad. La expansión del cultivo y el interés de inversionistas están ampliando la base productiva, lo que nos permite entrar en momentos en los que otros países no tienen oferta y fortalecer nuestra presencia en mercados internacionales”, señaló. Siga leyendo: Los arándanos y otras frutas que le pueden ayudar a su salud renal Para 2026, el sector tiene tres destinos prioritarios en su agenda exportadora: Brasil, México y China. La apertura de esos mercados, combinada con el crecimiento del área sembrada, podría cambiar la proporción entre lo que se consume localmente y lo que se envía al exterior.

Nación Berries: el encuentro del sector

¿Por qué los inversionistas tienen la lupa puesta en Colombia? La respuesta está en la geografía. A diferencia de otros productores mundiales, Colombia tiene la capacidad de producir arándanos durante las 52 semanas del año. Esta oferta constante permite abastecer “ventanas comerciales” donde otros países no tienen fruta disponible. Por eso, el 20 y 21 de mayo, Bogotá será el punto de encuentro de productores, exportadores, proveedores y expertos del sector en la segunda edición de Nación Berries, organizado por Agrilink y Asocolblue. El evento incluye congreso académico, muestra comercial, ruedas de negocio y recorridos técnicos a cultivos y plantas de empaque en Cundinamarca y Boyacá. “El momento que está viviendo la industria en Colombia abre la puerta para generar más conexiones, transferir conocimiento y fortalecer las capacidades del sector. Nación Berries busca convertirse en un punto de encuentro para quienes están impulsando esta industria”, afirmó Maria Alejandra Madrid Ramírez, CEO de Agrilink. Como bien señala Fredy Cortés, presidente de la junta directiva de Asocolblue, Colombia cuenta con la ubicación estratégica y la calidad necesarias para ser un jugador de talla mundial. Además: Inflación sube a 5,68% en abril: alimentos y restaurantes presionaron el costo de vida

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