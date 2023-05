La calidad de los equipos paisas brilla en la Selección Colombia Sub-20

Con una importante cuota de jugadores paisas, la Selección Colombia Sub-20 parte hoy en las horas de la tarde rumbo a territorio argentino, con el deseo de realizar una buena participación en el Mundial que se realizará en Argentina, del 20 de mayo al 11 de junio, después del destacado rendimiento en el Sudamericano.

En ese torneo, del que fue anfitriona, quedó tercera detrás de Brasil y Uruguay.

La delegación nacional se encuentra concentrada desde el pasado sábado en Cali, con 23 convocados luego de las ausencias de los atacantes Isaac Zuleta, del Getafe español, por problemas físicos, y Jhon Durán, tras no ser cedido por el Aston Villa de la Premier League inglesa.

Durán expresó tristeza por no poder participar en el certamen y envió un mensaje de apoyo a sus compañeros a través de su cuenta de Twitter: “Lamento no poder hacer parte de este torneo tan importante como es un Mundial, para mí en lo personal y para el país. Solo me queda decirles a mis compañeros que Dios me los bendiga y vayan a hacer historia que se lo merecen. Todos son unos guerreros”.