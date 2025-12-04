Estas fueron las personas fallecidas en 2025 que más buscaron los colombianos en Google

Google reveló su listado del “Año 2025 en Búsquedas”. En Colombia, entre las búsquedas que más crecieron este año, se destacó la despedida de figuras cuya muerte generó un fuerte impacto en el país.
Google aclara que estas consultas “experimentaron el mayor aumento de tráfico entre el 1 de enero y el 25 de noviembre de 2025”, lo que permite identificar los nombres que definieron de manera única el interés público del año.
La compañía también explicó que las consultas del tipo “Cuéntame sobre...” aumentaron un 70 % interanual. Entre esas búsquedas de tendencia aparecieron las muertes que generaron conmoción en el país.