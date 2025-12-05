Estos son los grupos empresariales que más plata movieron en Colombia, según la Supersociedades

La Superintendencia de Sociedades entregó una nueva radiografía del poder empresarial en Colombia, un mapa detallado y estandarizado de los conglomerados o grupos empresariales que operan en el país. En diez años, el número de estas matrices, que agrupan a varias de las compañías más grandes del país, saltó de 325 en 2014 a 1.655 en 2024, un crecimiento de 409% que refleja la rápida expansión y reorganización del tejido corporativo nacional. Estos conglomerados, incluyendo tanto los domiciliados en Colombia como los del extranjero, concentran más de $825 billones en activos, $600 billones en ingresos operacionales y registran utilidades cercanas a $19 billones. Entérese más: El top de empresas en Antioquia que figuran entre las 9.000 más grandes del país El análisis integra estados financieros combinados y consolidados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera, Niif, lectura sectorial y territorial y herramientas analíticas que permiten observar a cada conglomerado como una unidad económica.

Los conglomerados líderes en Colombia

De acuerdo con el ranking general por ingresos operacionales, los conglomerados más grandes del país son Invernac & Cía. S.A. S., que canaliza las inversiones de la Familia Santo Domingo, con ingresos por $21,2 billones. Seguido de Amov Colombia S. A., del sector de servicios y telecomunicaciones y matriz de Claro, con $15,6 billones; y el podio lo completa Bavaria y Cía. S.C.A., con $13,8 billones. El top 5 lo conforman la Gestora Adminegocios y Cía. S. en C., una sociedad del Grupo Aval, con $13,7 billones; e Inversiones Olímpica S.A.S., de la familia Char, con $12,1 billones. En conjunto, estos cinco grupos concentran $76,6 billones en ingresos y $109,2 billones en activos. Puede leer más: Bancolombia, Alpina y Bavaria lideran el ranking de empresas con mejor reputación en Colombia 2025 Los siguientes en el listado son Carbe SAS, de la Organización Ardila Lülle, con ingresos operacionales por $10,8 billones; Carbones del Cerrejón Limited, con $9,6 billones; la Organización Corona, con $9,2 billones; Keralty SAS, con importantes inversiones en el sector salud con empresas como Colsanitas y Medisanitas; y Grupo Empresarial Bios, con $5,9 billones.

¿Qué grupo empresarial lidera cada sector en Colombia?