Estos son los grupos empresariales que más plata movieron en Colombia, según la Supersociedades

La Superintendencia de Sociedades entregó una nueva radiografía del poder empresarial en Colombia, un mapa detallado y estandarizado de los conglomerados o grupos empresariales que operan en el país.
En diez años, el número de estas matrices, que agrupan a varias de las compañías más grandes del país, saltó de 325 en 2014 a 1.655 en 2024, un crecimiento de 409% que refleja la rápida expansión y reorganización del tejido corporativo nacional.
Estos conglomerados, incluyendo tanto los domiciliados en Colombia como los del extranjero, concentran más de $825 billones en activos, $600 billones en ingresos operacionales y registran utilidades cercanas a $19 billones.
Entérese más: El top de empresas en Antioquia que figuran entre las 9.000 más grandes del país
El análisis integra estados financieros combinados y consolidados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera, Niif, lectura sectorial y territorial y herramientas analíticas que permiten observar a cada conglomerado como una unidad económica.