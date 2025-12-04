x

Así fue el Spotify Wrapped 2025 de los periodistas de EL COLOMBIANO

Este miércoles, la plataforma dio a conocer su resumen de los artistas, álbumes y canciones más escuchadas durante el 2025. En EL COLOMBIANO revisamos nuestros Wrapped para conocer los favoritos del año de los periodistas de la redacción.

  • El Spotify Wrapped 2025 puede consultarse desde la aplicación en teléfonos móviles. FOTO: Getty
El Colombiano
04 de diciembre de 2025
bookmark

Luego de ofrecerles a sus casi 700 millones de usuarios la posibilidad de conocer qué y cómo escucharon durante todo el 2025, Spotify se convirtió en protagonista de las redes sociales y de numerosos titulares en este último día.

Lea: Bad Bunny, el artista más escuchado del mundo según Spotify; Blessd es el local más escuchado en Colombia

El Wrapped, que es el resumen de lo más escuchado a nivel mundial en el año, también permite medir de manera personal cuánto tiempo le dedicamos a la plataforma, cuál fue esa canción que, sin notarlo, se coló en nuestra lista de favoritas y qué artista se coronó como el rey de nuestra playlist. Los periodistas de EL COLOMBIANO revisamos nuestros resúmenes de lo que sonó en 2025 en nuestros audífonos.

Lo primero es que no estuvimos alejados de la tendencia global. Luego de que Spotify lanzara el Wrapped, también compartió el listado de los artistas más escuchados en el mundo. El ganador fue Bad Bunny, quien estuvo en el Top 5 de nuestra redacción gracias a su último álbum, DeBÍ TiRAR MáS FOToS. Por ejemplo, el puertorriqueño encabeza la lista de artistas más escuchados de Isabella Chica, periodista de redes sociales.

Karol G y Shakira son otros dos nombres frecuentes en los Wrapped 2025 de EL COLOMBIANO. Ambas artistas nacionales entraron al ranking mundial y encabezan la lista de las artistas femeninas mejor posicionadas en la plataforma en Estados Unidos.

Pero al igual que artistas internacionales, también los locales tuvieron un espacio relevante en las escuchas de 2025. Daniel Rivera, editor general de EL COLOMBIANO, tiene como su tercer artista principal a Alcolirykoz. La agrupación de rap paisa también fue protagonista en los parlantes de Brian Valencia y Jessica Quintero, periodistas digitales, y Nicolás Rivera, editor de Actualidad.

Ahora, de canciones es imposible hacer un resumen. Todas son tan variadas como los periodistas y notas que día a día se publican en este medio de comunicación. Por mencionar a algunas están Espresso de Sabrina Carpenter, In a Sentimental Mood de Duke Ellington, Mi Media Mitad de Rey Ruiz y Derroche de Orquesta La Solución.

Una de las novedades que trajo el Wrapped en 2025 es Listening Age, una función que permite comparar los hábitos de escucha para así concluir cuál es la edad del oyente. En EL COLOMBIANO, en promedio, tenemos 53 años. La periodista más joven tiene 25 porque sus gustos son de finales de década de 2010 y en sus más escuchadas están canciones como SANKA y BOMBASTIK, ambas de Ryan Castro.

Por otro lado, el mayor tiene 82 años musicalmente hablando y sus álbumes de cabecera son The Ellington Suites y Duke Ellington & John Coltrane, del compositor estadounidense de jazz, y The Dark Side of the Moon, de Pink Floyd, uno de los discos más importantes de la historia del rock.

En géneros musicales, la lista también es amplia. Desde la trova –antioqueña por excelencia– hasta la salsa, el hip hop, el pop y la música alternativa, estos son los sonidos que hacen parte de esta redacción.

Utilidad para la vida