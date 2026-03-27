Uruguay busca la épica en Wembley y Argentina quiere hacer vibrar La Bombonera: los juegos de la Fecha Fifa del viernes

El técnico de Uruguay, el argentino Marcelo Bielsa, confesó este jueves que llega con ganas al amistoso del viernes en Londres contra Inglaterra (2:45 p.m.), cuatro meses después de la dura derrota sufrida ante Estados Unidos (5-1). “A mí jugar contra los mejores siempre me entusiasma”, señaló Bielsa en rueda de prensa en el hotel de la selección uruguaya en Watford, al noroeste de Londres. Bielsa sabe que el encuentro en Wembley será una buena ocasión para sacarse la espina de la goleada sufrida el 18 de noviembre en Florida. “Todos los partidos son una oportunidad. Obviamente no ignoro la calidad del rival que nos toca enfrentar, pero siempre prefiero que los juegos en los que participamos reclamen lo máximo de nosotros”, dijo el técnico.

El entrenador argentino sabe que su equipo debe dar una imagen distinta a la que ofreció en noviembre contra Estados Unidos. “Más allá del resultado tan dificultoso que tuvimos, o que tuve que asimilar, a mí jugar contra los mejores siempre me entusiasma”, dijo en relación a Inglaterra. Bielsa es consciente de que el duelo contra Inglaterra y el que disputará el martes contra Argelia en Italia son buenos tests de cara al Mundial. Después de esos duelos, espera el debut en el Mundial contra Arabia Saudita, el 15 de junio, para después medirse a Cabo Verde y España en la misma cita.

“Imaginar lo que va a pasar dentro de dos meses es una tentación, pero también es un inconveniente porque las realidades cambian mucho por un montón de factores”, indicó. El entrenador, de 70 años, afronta su tercer Mundial, tras participar en 2002 con Argentina, donde cayó en la primera fase, y en 2010 con Chile, eliminado en octavos de final. “Los tiempos son totalmente distintos. El fútbol que se juega es distinto, el tipo de competencia es distinto. Es imposible hacer paralelismos. Lo que rodea a la competencia (ahora), no tiene punto de unión con lo que pasó en los dos Mundiales anteriores”, indicó.

“Lo que siempre se mantiene constante es la importancia de lograr que en el momento adecuado los jugadores lleguen a la plenitud en el estado de forma, en el rendimiento físico, en el estado de ánimo, en la salud. Eso se aplica a cualquier tipo de competencia”, añadió. De cara al Mundial, Bielsa prefiere ser cauto y no hablar de posibles resultados. “Estas hipótesis son de muy difícil respuesta, porque si uno plantea objetivos desproporcionados no está bien y si plantea objetivos poco ambiciosos tampoco está bien”, explicó.

¿Cuáles son los otros juegos importantes de la jornada?

El duelo entre uruguayos e ingleses es el más atractivo del viernes, pero no el único que se puede robar la atención. También se disputarán juegos entre seleccionados que buscan ser protagonistas en el Mundial de Norteamérica como el que protagonizarán, a partir de las 2:45 p.m., los representativos de Países Bajos y Noruega.

A la misma hora se medirá el equipo nacional de Suiza contra el seleccionado de Alemania, que en la Copa del Mundo del 2026 buscará volver a ser protagonista después de haber quedado eliminado en la fase de grupos en las ediciones de Rusia y Qatar. Entre tanto, a partir de las 3:00 p.m. el seleccionado español se medirá contra Serbia en el estadio de La Cerámina de Viallarreal, en un encuentro que reemplazará la Finalissima que tenía prevista para este 27 de marzo contra Argentina, pero que no se jugó por el conflicto de Oriente Medio (se disputaba en Qatar).