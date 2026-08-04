“No llegaba al baño y costaba despertarlo”: el relato que le da la vuelta al mundo sobre los últimos días de Maradona

Diego Maradona comía poco, sufría de incontinencia urinaria y pasaba postrado en cama: así describió un custodio del ídolo los días previos a su fallecimiento en el juicio que se sigue al equipo médico del exfubolista argentino.

Maradona murió a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 bajo internación domiciliaria, tras una neurocirugía. Aníbal Domínguez, custodio que convivió con él en las semanas previas a su fallecimiento, contó que el “Diez” comía poco, sufría incontinencia para orinar y que pasaba días enteros sin levantarse de la cama y con síntomas de abstinencia de alcohol.

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El testimonio se oyó en una nueva audiencia en el proceso que se lleva a cabo en San Isidro, 26 kilómetros al norte de Buenos Aires, que busca establecer responsabilidades entre el equipo médico que atendió a Maradona durante su convalecencia tras la operación.

El astro murió a raíz de un paro cardiorrespiratorio y un edema pulmonar en una casa en Tigre, al norte de Buenos Aires. Domínguez, que trabajaba con Maradona desde 2015, vivió en esa casa cerca de una semana hasta el 22 de noviembre, y contó que en ese momento el astro “tenía retención de líquido, estaba hinchado”.

“Diego estaba de mal humor, trataba mal a todo el mundo”, dijo además el testigo, y añadió que costaba despertarlo y convencerlo de que se bañe o coma. “Se iba encima, no llegaba al baño”, recordó.