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James Rodríguez y la frase con la que liquidó el tema del Junior tras llegar a Nacional: “Esta camiseta es la que más pesa”

Con pocas palabras y sin intenciones de mirar atrás, James Rodríguez cortó de raíz cualquier especulación sobre su fallido paso al equipo barranquillero durante su presentación oficial en Atlético Nacional. Esto dijo el 10.

  • Tras casi dos décadas en el exterior, James Rodríguez pisó nuevamente el fútbol profesional colombiano con la vara de la exigencia en lo más alto. FOTO: Redes sociales @nacionaloficial y @JuniorClubSA
    Tras casi dos décadas en el exterior, James Rodríguez pisó nuevamente el fútbol profesional colombiano con la vara de la exigencia en lo más alto. FOTO: Redes sociales @nacionaloficial y @JuniorClubSA
  • James Rodríguez en la presentación con Atlético Nacional. FOTO: Redes sociales de @nacionaloficial
    James Rodríguez en la presentación con Atlético Nacional. FOTO: Redes sociales de @nacionaloficial
Juan Pablo Álvarez Muñoz
Juan Pablo Álvarez Muñoz

Digital - Alcance

hace 4 horas
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El regreso de James Rodríguez al fútbol colombiano tras 18 años en el exterior, siendo una de las figuras más importantes para el balompié nacional, quedó marcado por un contundente mensaje en respuesta a una polémica que no lo ha soltado: su no fichaje al Junior.

Presentado este viernes 11 de septiembre de 2026 como refuerzo de Atlético Nacional, el capitán y referente de la Selección Colombia dejó atrás las especulaciones sobre el fallido acercamiento con Junior de Barranquilla, ocurrido hace unos meses, para concentrarse en su nuevo reto con el equipo verde paisa.

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Durante la rueda de prensa, en la que estuvo acompañado por el presidente Sebastián Arango, el director deportivo Víctor Marulanda y el técnico Lucas González, el volante fue consultado sobre las conversaciones previas con el equipo barranquillero, actual bicampeón del FPC.

James, quien respondió precisamente porque no se concretó nada con Junior y sí con Nacional, cortó de raíz el tema sin entrar en detalles. “Eso de Junior es pasado, ahora estoy acá feliz. Creo que este club y esta camiseta son los que más pesan en Colombia. Dicho esto, ya está”, expresó.

James Rodríguez en la presentación con Atlético Nacional. FOTO: Redes sociales de @nacionaloficial
James Rodríguez en la presentación con Atlético Nacional. FOTO: Redes sociales de @nacionaloficial

Un giro inesperado y la exigencia al estilo Real Madrid

El zurdo, cuya última experiencia en el país fue con Envigado F.C. en 2007, antes de partir al exterior, admitió que su retorno a la Liga BetPlay Dimayor tomó forma de manera acelerada, desestimando ofertas como la del Avellino de Italia.

“El tiempo cambia, igual que todo. Te confieso: hace cuatro días te hubiera dicho que no venía a Nacional, pero el peso de la camiseta, y el sentimiento que me genera el equipo es increíble”, explicó sobre su decisión. Además, el volante comparó el entorno del club antioqueño con la presión vivida durante su paso por la élite europea.

“Yo le decía al presidente que lo que se veía de fuera era como el Real Madrid niño. Llamémoslo así, es un club grande. Esta camiseta tiene peso, pesa mucho y a mí me gusta también sentir eso. Ya he jugado en clubes grandes, sé lo que es estar en clubes grandes. Tienes que rendir hasta en un entrenamiento, así que estoy listo para todo lo que viene”, afirmó.

Ecos en redes sociales: ¿una indirecta de Teófilo?

Tras las declaraciones, Teófilo Gutiérrez publicó en una historia de Instagram una fotografía festejando la estrella 12 de Junior, que justamente le ganó a Nacional en el Atanasio, este primer semestre de 2026, con la pregunta: “¿Quién sabe dónde fue esa foto?”.

La imagen estuvo acompañada de la canción Regalo a Barranquilla, de Diomedes Díaz, tema habitual en las celebraciones del delantero con el cuadro rojiblanco, como ocurrió en la Copa Sudamericana 2018 y la Liga 2019.

Aunque la publicación coincidió en el tiempo y generó interpretaciones entre los aficionados, el mensaje no incluyó menciones directas a James ni a Atlético Nacional.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿En qué equipos jugó James Rodríguez antes de volver a la Liga BetPlay?
Antes de su regreso al fútbol colombiano en 2026, James Rodríguez construyó una trayectoria de 18 años en el exterior tras su debut profesional en Envigado FC (2007). Durante su paso por la élite internacional, vistió las camisetas del Real Madrid (España), Bayern Múnich (Alemania), Porto (Portugal), Mónaco (Francia), Everton (Inglaterra), Olympiacos (Grecia), Al-Rayyan (Catar) y São Paulo (Brasil), entre otros.
¿Por qué James Rodríguez no fichó por el Junior de Barranquilla?
Las razones específicas o los detalles financieros del fallido traspaso no fueron revelados por el jugador ni por la directiva durante la rueda de prensa. James Rodríguez se limitó a señalar que las conversaciones con el club barranquillero son tema del pasado y que prefirió la oferta de Atlético Nacional por la afinidad y el peso institucional de la camiseta verde.
¿Qué torneos disputará James Rodríguez con Atlético Nacional en el segundo semestre de 2026?
James Rodríguez fue inscrito y presentado para competir oficialmente en los dos torneos locales del fútbol profesional colombiano durante la segunda mitad del año: la Liga BetPlay II-2026 y la Copa BetPlay 2026.
¿Qué vinculación o contrato tenía James con el Avellino de Italia antes de llegar a Nacional?
La información proporcionada en la presentación oficial no detalla un contrato firmado con el Avellino de Italia, sino un interés o propuesta de dicho club que el futbolista evaluaba antes de decidir su regreso a Colombia de manera acelerada en septiembre de 2026.
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