Ciberdelincuentes suplantaron la identidad del padre Diego Jaramillo con IA para estafar

Los delincuentes no dan tregua. La imagen y voz del padre Diego Jaramillo Cuartas, presidente de la Corporación Organización Minuto de Dios, han sido vulneradas mediante el uso de inteligencia artificial para fines delictivos. Le puede interesar: El 92% de trabajadores en Colombia ya usa IA, pero ¿cuál es el impacto real en las empresas? A través de videos manipulados digitalmente, presuntos ciberdelincuentes buscan engañar a la ciudadanía promocionando supuestos productos de la salud como el colágeno, con los que el sacerdote no tiene relación alguna. La denuncia fue realizada por medio de un video publicado este lunes 23 de febrero en las redes sociales de la Universidad Minuto de Dios, en donde el reconocido y querido padre expuso toda la situación por la que está pasando.

El padre Diego Jaramillo en un evento de Uniminuto. FOTO: Corporación Organización Minuto de Dios

Una falsificación con inteligencia artificial

La alerta, emitida por la Dirección de Comunicaciones Corporativas de UNIMINUTO, confirmó que estos contenidos fraudulentos utilizan tecnología de suplantación para simular que el religioso recomienda remedios “ocultos” con colágeno para diversas enfermedades. “Alerta. Están usando mi imagen como si yo fuera un vendedor de colágeno; eso es totalmente falso. Me han informado que están usando mi imagen y tal vez con inteligencia artificial o haciendo algunas transformaciones; dicen que yo soy vendedor de colágeno. No tengo absolutamente nada que ver con ninguna firma, productora o distribuidora de colágeno”, expresó el padre en un video en redes. En las piezas audiovisuales se observa una sincronización labial que, aunque puede parecer convincente, no corresponde a la realidad, por lo que el mismo Diego Jaramillo le pidió a toda la comunidad y a la opinión pública que estén pendientes de no caer en esta trampa.

⚠️ Alerta a la comunidad Está circulando un video falso creado con inteligencia artificial en el que se utiliza la imagen del padre Diego Jaramillo Cuartas cjm, para promocionar productos para la salud. El padre Diego Jaramillo Cuartas no vende, no recomienda ni tiene vínculo alguno con marcas, productos o fórmulas para la salud. Estos anuncios usan su imagen sin autorización y constituyen una publicidad engañosa. No des clic en enlaces sospechosos, no compartas tus datos personales y reporta este contenido como estafa. La información oficial sobre su misión pastoral y la obra de El Minuto de Dios se comunica exclusivamente a través de nuestros canales oficiales. Ayúdanos a compartir esta alerta para evitar que más personas sean engañadas.

“Son anuncios que hacen uso de su imagen y su nombre, con videos manipulados con inteligencia artificial y con una voz que no es la suya, como si él recomendara o vendiera dichos productos”, advirtieron voceros de la institución. En estos engaños, según la corporación, estarían afirmando que los productos “aparecerán en un siguiente video y luego serán eliminados”, una táctica común para presionar a las potenciales víctimas a que adquieran un servicio o compren un producto. “Les pido que no tengan en cuenta esta publicidad y voy a llamar a ver cómo puedo hacer para quitar mi imagen porque no quiero aparecer vendiendo nada. Soy del Minuto de Dios y lo único que hago es pedirles a ustedes ayuda para colaborar con los pobres. Dios los bendiga”, concluyó el padre Jaramillo.

Desmentido oficial y contundente: recomendaciones de seguridad

Desde la organización han sido enfáticos en aclarar que el padre Diego Jaramillo Cuartas “no vende, no recomienda ni tiene vínculo alguno con ninguna marca de productos ni fórmulas para la salud de colágeno”. Su labor se mantiene estrictamente en el ámbito pastoral, social y educativo, alejada de cualquier actividad comercial de índole farmacológica. Asimismo, hicieron una solicitud urgente a la comunidad para que ignore este tipo de publicidad engañosa, que constituye una estafa. La recomendación principal es “enviar a los canales oficiales de El Minuto de Dios las capturas de pantalla y enlaces fraudulentos o engañosos, para apoyar los reportes ante las plataformas y las autoridades competentes”.

La Corporación Organización Minuto de Dios aseguró que está atendiendo esta situación. FOTO: Corporación Organización Minuto de Dios