Ciberdelincuentes suplantaron la identidad del padre Diego Jaramillo con IA para estafar

Los delincuentes no dan tregua. La imagen y voz del padre Diego Jaramillo Cuartas, presidente de la Corporación Organización Minuto de Dios, han sido vulneradas mediante el uso de inteligencia artificial para fines delictivos.
Le puede interesar: El 92% de trabajadores en Colombia ya usa IA, pero ¿cuál es el impacto real en las empresas?
A través de videos manipulados digitalmente, presuntos ciberdelincuentes buscan engañar a la ciudadanía promocionando supuestos productos de la salud como el colágeno, con los que el sacerdote no tiene relación alguna.
La denuncia fue realizada por medio de un video publicado este lunes 23 de febrero en las redes sociales de la Universidad Minuto de Dios, en donde el reconocido y querido padre expuso toda la situación por la que está pasando.