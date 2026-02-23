Denuncian barreras para diagnóstico y tratamiento de cáncer infantil en Colombia

Persisten las demoras en el diagnóstico y en el acceso a medicamentos para los niños con cáncer en Colombia, como señaló el Observatorio Interinstitucional de Cáncer Infantil (OICI) a través de un comunicado. Según la institución, alrededor de dos mil niños y niñas reciben un diagnóstico de cáncer en el país, de los que unos 784 pierden la vida.
Esto quiere decir que solo seis de cada diez niños sobreviven. Incluso, la entidad asegura que, dependiendo del cáncer, podrían curarse ocho o nueve de cada diez, pero que la brecha con respecto a otros países “no se explica por la enfermedad en sí misma, sino por diagnósticos tardíos y fallas en el acceso, la oportunidad y continuidad del tratamiento.