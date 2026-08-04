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Marc-André Ter Stegen llega cedido al Ajax de Ámsterdam; el guardameta no cuenta para Flick en el Barcelona

Barcelona anunció la cesión de Ter Stegen al Ajax, ¿quiénes atajarán esta temporada en el club culé?

  • Marc-André Ter Stegen y Jordi Cruyff. FOTO: X AFC Ajax
    Marc-André Ter Stegen y Jordi Cruyff. FOTO: X AFC Ajax
Agencia AFP
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 1 hora
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El Barcelona ha cedido al portero alemán Marc-André Ter Stegen al Ajax neerlandés para la próxima temporada.

“El FC Barcelona y el AFC Ajax han acordado la cesión de Marc-André ter Stegen hasta el 30 de junio de 2027”, informó este martes el club azulgrana.

El guardameta alemán del Barça volverá a salir cedido por segunda temporada consecutiva, tras su préstamo al Girona en la segunda parte de la campaña pasada.

Cedido al Girona en enero, Ter Stegen sólo pudo jugar dos partidos con el club catalán debido a una lesión que le alejó de los terrenos de juego para el resto de la temporada, dejándole fuera del Mundial.

Las lesiones han condicionado en gran manera las dos últimas temporadas de Ter Stegen, que llegó al Barça en 2014.

Ter Stegen se reencontrará en el Ajax con Míchel Sánchez, el entrenador que le llevó al Girona la pasada campaña.

El portero alemán buscará recuperar los minutos y el protagonismo perdidos en el Camp Nou, donde Joan García se ha convertido en el titular indiscutible bajo los palos.

“Marc tiene un historial excepcional y sus cualidades son ampliamente reconocidas. Es una incorporación inmediata para nuestro equipo”, afirmó el director deportivo del Ajax, Jordi Cruyff, con el que Ter Stegen ya coincidió en el Barça.

Ter Stegen, ganador de una Liga de Campeones y siete títulos de LaLiga con el Barça, tiene contrato con el club azulgrana hasta 2028.

¿Cuáles son los arqueros del Barcelona para esta temporada?

La portería del Fútbol Club Barcelona estará cubierta por Joan García. El guardameta español integró el plantel de España campeón del mundo en Norteamérica 2026. Mientras tanto, los suplentes serán el veterano arquero polaco Wojciech Szczesny y el húngaro-georgiano Áron Yaakobishvili.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por cuánto tiempo jugará Marc-André Ter Stegen en el Ajax?
Marc-André Ter Stegen jugará en el Ajax en condición de préstamo hasta el 30 de junio de 2027. La cesión fue acordada entre el Barcelona y el club neerlandés para toda la temporada.
¿Quién será el portero titular del Barcelona tras la salida de Ter Stegen?
El titular en la portería del Barcelona será Joan García. La noticia indica que el guardameta español llega a esta temporada como el dueño indiscutible del arco azulgrana.
¿Qué otros porteros integran la plantilla del Barcelona esta temporada?
Además de Joan García, el Barcelona contará con Wojciech Szczesny como suplente y con Áron Yaakobishvili como otra alternativa en la portería.
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