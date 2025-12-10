Video | El emotivo reencuentro de Neymar con hincha que en 2012 le enseñó celebración que se hizo viral

El club Santos de Brasil, del astro Neymar, compartió en redes unos videos y unas imágenes de lo que fue el reencuentro entre el capitán del club y Matheus, el joven hincha, quien siendo un niño, le enseñó un particular baile de celebración. Tras 13 años, dice Santos, se dio el reencuentro entre Neymar y Matheus, en el Centro de Entrenamiento Rei Pelé, donde se pusieron al día, ya que el joven actualizó al futbolista sobre su estado de salud, mientras que el 10 de Santos se mostró feliz de su recuperación.

En sus redes, Santos publicó, “Matheus es un gran ganador. Su encuentro con Neymar en el Centro de Entrenamiento Rei Pelé es un ejemplo de cómo el fútbol y el amor pueden ser fuerzas inconmensurables en nuestras vidas. Su visita, 13 años después de aquel momento inolvidable con su ídolo, es otro capítulo especial en la historia del club. Fue un placer volver a verte, Matheus. Que estés sano, feliz y, por supuesto, ¡que sigas bailando!”.