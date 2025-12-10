x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Aumenta la circulación de la gripe H3N2 en Europa: alerta por variante que avanza rápido

El ECDC reportó un incremento temprano del virus H3N2 en Europa y un mayor impacto en niños y adultos mayores.

  • El virus tiene un mayor impacto en niños y adultos mayores. FOTO: Freepik.
    El virus tiene un mayor impacto en niños y adultos mayores. FOTO: Freepik.
El Colombiano
El Colombiano
10 de diciembre de 2025
bookmark

Una subclase del virus de la gripe A(H3N2) ha comenzado a circular con mayor intensidad y de forma más temprana de lo habitual en varios países de Europa y otras regiones del mundo, según un informe del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC).

Conozca: Antioquia reporta más de 2.800 casos de VIH en 2025: ¿cuáles son las subregiones con más registros?

El organismo advirtió que esta variedad K del A(H3N2) se ha detectado en todos los continentes y ya representa una proporción significativa de los casos secuenciados a nivel global. En la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo (UE/EEE), se concentra cerca de la mitad de las muestras recientes del virus H3N2, especialmente en niños entre 5 y 14 años.

El ECDC alertó que el incremento de casos se ha dado de manera inusualmente temprana en la temporada de invierno y que comienzan a observarse aumentos en hospitalizaciones, principalmente en adultos mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.

Entre los síntomas se encuentra la tos, fiebre, dolores corporales y diarrea. FOTO: Freepik.
Entre los síntomas se encuentra la tos, fiebre, dolores corporales y diarrea. FOTO: Freepik.

Los análisis preliminares también sugieren una posible menor concordancia entre la vacuna actual y este subgrupo específico, aunque los datos sobre la efectividad en condiciones reales aún son limitados. Por ahora, el organismo europeo calificó el riesgo como “moderado” para la población general y “alto” para los grupos más vulnerables.

Las autoridades sanitarias reiteraron la importancia de la vacunación, el uso oportuno de antivirales en casos sospechosos y el fortalecimiento de las medidas de prevención, especialmente en hospitales y centros de atención a largo plazo.

¿Qué síntomas tiene el H3N2?

- Fiebre.

- Tos.

- Dolores corporales.

- Cansancio extremo.

- Vómitos.

- Diarrea.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida