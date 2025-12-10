En el Congreso denuncian que 54 menores de edad han muerto en operaciones militares durante el Gobierno Petro

En medio de la moción de censura que se lleva a cabo en la Cámara de Representantes contra el ministro de Defensa, el general retirado Pedro Sánchez, la congresista Catherine Juvinao hizo una denuncia sobre el número de menores de edad que han muerto en medio de operaciones militares en el gobierno de Gustavo Petro. La representante del Partido Verde hizo la denuncia sobre la falta de transparencia que ha tenido el Gobierno Nacional para informar sobre bombardeos efectuados en contra de grupos ilegales y las víctimas de esas acciones militares. Lea también: Video | Explosión de moto bomba en Balboa, Cauca, deja 15 heridos y graves afectaciones en el Comité de Cafeteros Según Juvinao, hay al menos cinco bombardeos de las Fuerzas Militares que no fueron informados a la opinión pública: en El Castillo, Meta, en octubre de 2023; Argelia, Cauca, en julio de 2024; y en el 2025, en los municipios antioqueños de Segovia, en marzo; Briceño, en julio y Zaragoza en agosto.

De esos cinco bombardeos no se registra ninguna información sobre las víctimas, algo que demostraría, según la congresista, la ausencia de un reporte detallado por parte del Estado sobre las operaciones militares.

Los 54 menores de edad que han muerto en operaciones de la Fuerza Pública desde el 2022 hasta el 2025

El Instituto Colombiano de Medicina Legal hizo una verificación en el Sistema de Red de Desaparecidos y Cadáveres con corte al 19 de noviembre del 2025. Las cifran que fueron compartidas por la representante Juvinao indican que 3 menores de edad murieron en combates con las Fuerzas Armadas en el 2022, 13 casos se presentaron en el 2023, 7 muertes en el 2024 y en lo que va de este año hay 31 muertes de menores de edad para un total de 54 menores abatidos en el gobierno de Gustavo Petro.