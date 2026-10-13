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Hasta 16 años de cárcel: familia de Diego Maradona exige penas más duras para los presuntos responsables de su muerte

Con acusaciones de negligencia premeditada y omisión de cuidados básicos, la defensa de la familia del ‘10’ elevó las peticiones de condena a los principales profesionales de salud implicados en la muerte de Diego.

  • La defensa que representa al hijo menor del ‘Diez’ superó la petición de la fiscalía y acusó directamente a los médicos de saber que el exfutbolista iba a morir bajo su tratamiento. FOTO: AFP
    La defensa que representa al hijo menor del ‘Diez’ superó la petición de la fiscalía y acusó directamente a los médicos de saber que el exfutbolista iba a morir bajo su tratamiento. FOTO: AFP
  • Los abogados de las hijas e hijos de Diego calificaron la atención médica en Tigre como un homicidio anunciado. FOTO: AFP
    Los abogados de las hijas e hijos de Diego calificaron la atención médica en Tigre como un homicidio anunciado. FOTO: AFP
  • La querella del ‘10’ elevó las peticiones de condena a los principales profesionales de salud implicados. FOTO: AFP
    La querella del ‘10’ elevó las peticiones de condena a los principales profesionales de salud implicados. FOTO: AFP
  • Los abogados de la familia apuntaron duramente contra Leopoldo Luque y Nancy Forlini, mientras solicitan investigar al entorno cercano de Matías Morla. FOTO: AFP
    Los abogados de la familia apuntaron duramente contra Leopoldo Luque y Nancy Forlini, mientras solicitan investigar al entorno cercano de Matías Morla. FOTO: AFP
Agencia AFP
hace 1 hora
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El abogado del hijo menor de Diego Armando Maradona pidió este martes 13 de octubre penas de hasta 16 años de prisión para los principales imputados por el fallecimiento del astro, un castigo mayor al solicitado por la fiscalía.

Maradona murió a los 60 años de un paro cardiorrespiratorio y un edema pulmonar el 25 de noviembre de 2020. El exfutbolista cumplía una internación domiciliaria en Tigre, cerca de San Isidro, tras pasar por una cirugía por un hematoma en la cabeza.

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Siete profesionales de la salud están siendo juzgados por su muerte. Durante la audiencia del juicio este martes, Mario Baudry, abogado de Diego Fernando, hijo menor de Maradona, pidió 16 años de prisión para dos de los médicos que participaron en la internación.

Los abogados de las hijas e hijos de Diego calificaron la atención médica en Tigre como un homicidio anunciado. FOTO: AFP
Los abogados de las hijas e hijos de Diego calificaron la atención médica en Tigre como un homicidio anunciado. FOTO: AFP

Se trata de Leopoldo Luque y la coordinadora médica de la internación, Nancy Forlini. También pidió 14 años para la psiquiatra Agustina Cosachov y 12 años de cárcel para el psicólogo Carlos Díaz. Igualmente, planteó una pena de cuatro años para un enfermero y su coordinador.

“Desde el primer momento Luque sabía exactamente lo que se avecinaba y trató de deslindar culpas (...) él sabía que Diego se iba a morir con el tratamiento que le estaban dando”, consideró Baudry en la audiencia.

La fiscalía pide penas entre cuatro y 12 años para seis de los imputados y la absolución de uno de ellos. Los alegatos del juicio concluirán el 22 de octubre, y luego el tribunal dictará sentencia en una fecha todavía por determinar.

Para muchos sigue siendo “un homicidio” la muerte de Maradona

Los implicados enfrentaban inicialmente la acusación por homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que sus acciones u omisiones podían llevar a la muerte del exfutbolista.

En su alegato, Félix Linfante, abogado de Jana Maradona, una de los cinco hijos del astro, respaldó el pedido de cárcel de la fiscalía contra Luque, Forlini y Cosachov. Pidió tres años para el enfermero Ricardo Almirón y su coordinador, Mariano Perroni, y la absolución para el psicólogo Carlos Díaz.

“A Luque le reprochamos no haber hecho lo que su deber indicaba para ayudarlo (...) él sabía que su corazón estaba enfermo, que podía morir, y que su cuerpo se llenaba de agua”, dijo el abogado.

La querella del ‘10’ elevó las peticiones de condena a los principales profesionales de salud implicados. FOTO: AFP
La querella del ‘10’ elevó las peticiones de condena a los principales profesionales de salud implicados. FOTO: AFP

Este es uno de los puntos clave del juicio, ya que varios testigos expertos señalaron que Maradona tenía problemas cardíacos y que estos le provocaron edemas —acumulación de agua en los órganos— que no fueron atendidos.

A Cosachov la señalan como responsable de la trágica internación y cuestionan sus manejos. “Decidió que el paciente fuera a una casa y no a un centro (médico), decidió quién lo acompañaba, decidió qué remedio no tomaba y decidió que el clínico no fuera”, dijo Linfante.

Se trata de Pedro Di Spagna, para quien la fiscalía y tres querellas pidieron la absolución. Entretanto, los abogados de los hijos de Maradona señalaron que la coordinadora Forlini no suministró el equipamiento necesario para posibles emergencias en el domicilio.

Los abogados de la familia apuntaron duramente contra Leopoldo Luque y Nancy Forlini, mientras solicitan investigar al entorno cercano de Matías Morla. FOTO: AFP
Los abogados de la familia apuntaron duramente contra Leopoldo Luque y Nancy Forlini, mientras solicitan investigar al entorno cercano de Matías Morla. FOTO: AFP

Además, tras la muerte del ‘Diez’, la imputada envió un mensaje a su equipo en el que señalaba que el fallecimiento era previsible. “Para ella la muerte de Diego fue un desenlace esperable; para esta parte es un homicidio”, dijo Linfante.

Las dos hijas mayores de Maradona, Dalma y Gianinna, reaccionaron en la sala con un suspiro de indignación tras el pedido de absolución del psicólogo Díaz. Baudry y Linfante también pidieron investigar al exrepresentante de Maradona, Matías Morla, y a dos de sus empleados como posibles coautores de la muerte del ‘Diez’.

Igualmente a la gerenta legal de la empresa de medicina privada, Mariana Flichman, por posible encubrimiento.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué penas de prisión piden los abogados de la familia de Maradona para los acusados?
La querella del hijo menor de Maradona solicitó hasta 16 años de prisión para el neurocirujano Leopoldo Luque y la coordinadora Nancy Forlini, 14 años para la psiquiatra Agustina Cosachov, 12 años para el psicólogo Carlos Díaz y 4 años para el enfermero Ricardo Almirón y su coordinador. Por su parte, la representación de Jana Maradona respaldó penas de 3 años para el enfermero y su coordinador, y pidió la absolución del psicólogo.
¿Qué diferencia hay entre lo que pide la fiscalía y lo que pide la familia de Maradona?
La principal diferencia es la severidad de las condenas: la fiscalía solicita penas de entre 4 y 12 años de prisión para seis de los imputados y la absolución de uno de ellos, mientras que la querella del hijo menor exige castigos más duros (de hasta 16 años). Además, la representación de Jana Maradona difiere de otros querellantes al pedir la absolución del psicólogo Carlos Díaz.
¿De qué delitos se les acusa a los médicos que atendieron a Diego Maradona?
Los imputados enfrentan la acusación por homicidio con dolo eventual, una figura jurídica que sostiene que los profesionales de la salud eran conscientes de que sus acciones, omisiones o deficiencias en el tratamiento podían provocar la muerte del exfutbolista y, aun así, no actuaron para evitarlo.
¿Cuándo se conocerá la sentencia final del juicio por la muerte de Maradona?
La fecha exacta de la sentencia aún no ha sido fijada por el tribunal. Sin embargo, está programado que la fase de alegatos del juicio concluya el 22 de octubre, momento a partir del cual los jueces quedarán en condiciones de deliberar y dictar el veredicto.
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