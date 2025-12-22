Confirmado: Washington Aguerre no seguirá en el DIM para 2026, ¿quién lo reemplazará?

El arquero uruguayo Washington Aguerre no seguirá en el DIM para 2026. Así lo confirmó el cuadro rojo este lunes 22 de diciembre. Aún no hay confirmación, pero se especula con que el futbolista charrúa volvería a Peñarol, equipo en el que jugó antes de venir a nuestro país. La salida de Aguerre será sensible para el DIM de cara al próximo año, donde jugarán fase previa de Copa Libertadores. El guardameta charrúa fue uno de los mejores fichajes –junto al argentino Francisco Fydriszewski–, que hizo Medellín para el 2025. Su llegada se dio en enero de este año, después de haber sido elegido mejor arquero de la Copa Libertadores en 2024 por la actuación que cumplió con Peñarol.

El carácter fuerte y la mentalidad ganadora de Aguerre fueron importantes para que El Poderoso llegara a dos finales este año (el Apertura de la Liga y el duelo por el título de la Copa). Sin embargo, el temperamento fue el harakiri del portero: varias veces fue sancionado por actos evitables contra los rivales y, por exceso de confianza, cometió algunos errores evitables –como en el partido contra Junior y América en el primer semestre. Sin embargo, “Washi” fue fundamental en el rendimiento del equipo de Alejandro Restrepo. Por lo menos en el primer semestre del año, cuando los rojos tuvieron la valla menos vencida del campeonato a pesar de haber quedado ad portas del título liguero. En el Clausura, cuando El Poderoso se desbocó a atacar, Aguerre recibió muchos más goles.

Al final, la estadística con la que salió del cuadro rojo es positiva: atajó 45 partidos, en los que recibió 39 goles y sacó 20 veces el arco en cero. El rendimiento pudo ser superior, de no haber sido por la lesión de hombro que sufrió en el inicio del segundo semestre del año, que lo sacó varias fechas de la cancha.

Cuando regresó, no encontró el mismo nivel que tuvo al inicio del año. De hecho, le marcaron varios goles “evitables”. Sin embargo, ayudó a que el Medellín terminara primero del “Todos Contra Todos”, aunque no rindió igual en los cuadrangulares. En las finales que jugó, Aguerre mostró buen rendimiento. En la de Liga tajó varias opciones que pudieron terminar en gol de Santa Fe; mientras que en la de Copa fue figura en el juego de ida y en la vuelta “dejó la piel” en varias jugadas.