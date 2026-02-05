Revelan detalles del grave accidente en el que murió una adulta mayor en Bogotá: así fue como salvó a sus nietos

Avanzan las investigaciones por el grave accidente de tránsito que se registró en la tarde de este miércoles en Bogotá, cuando un vehículo particular arrolló a una adulta mayor, dos menores y a un motociclista. En el hecho murió la abuela de los menores, un niño de 6 años y una niña de 11. El motociclista, identificado como Santiago Álvarez, quedó gravemente herido y permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos.
En contexto: Videos | Adulta mayor murió tras ser atropellada en Bogotá: iba caminando con sus dos nietos
El accidente se registró alrededor de las 2:20 de la tarde en la intersección de la calle 63 (también conocida como avenida Mutis) y la carrera 17, cuando el conductor perdió el control, se estrelló contra Álvarez y, más adelante, contra un poste.