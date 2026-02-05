x

La rápida expansión del cultivo de arándano en Colombia: de fruta exótica a venderse en Éxito y D1

El país apenas contaba con 20 hectáreas de arándonos hace unos 20 años, hoy ya son 1.000. Este año la producción en el país podría crecer hasta 15%. Aquí la historia de cómo surgió en Colombia.

  El cultivo de arándano hoy cuenta con 1.000 hectáreas en Colombia. FOTO ASOCOLBLUE.
    El cultivo de arándano hoy cuenta con 1.000 hectáreas en Colombia. FOTO ASOCOLBLUE.
  Los arándanos generan unos 5.000 empleos directos —en su mayoría ocupados por mujeres rurales cabeza de familia— y alrededor de 25.000 empleos indirectos. FOTO CORTESÍA ASOCOLBLUE.
    Los arándanos generan unos 5.000 empleos directos —en su mayoría ocupados por mujeres rurales cabeza de familia— y alrededor de 25.000 empleos indirectos. FOTO CORTESÍA ASOCOLBLUE.
  Se estima que la producción anual de arándanos se expanda un 15% este año. FOTO ASOCOLBLUE
    Se estima que la producción anual de arándanos se expanda un 15% este año. FOTO ASOCOLBLUE
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 3 horas
bookmark

La expansión del cultivo de arándanos en Colombia ha sido silenciosa, pero rápida. Hace 20 años, el país apenas registraba alrededor de 20 hectáreas de esa fruta, pero el año pasado cerró con alrededor de 1.000. Los cultivadores y empresarios aseguran que todavía hay mucho por crecer.

Lo cierto es que no es una fruta originaria de estas tierras; el cultivo comenzó su explotación comercial en Estados Unidos. En Suramérica, el arándano era prácticamente desconocido. Se cree que solo hasta finales del siglo XX se comenzó a abrir camino; llegó a Chile, luego a Argentina y finalmente a Perú.

Por esa razón se trata de un cultivo que es relativamente nuevo en el mercado colombiano, ya que hace cerca de 25 años se comenzó a cultivar con fines comerciales. Su margen de crecimiento para cubrir la demanda en el país ha llamado la atención del olfato inversionista; así surgieron empresas y creció el número de agricultores que labran la tierra para sembrar dicha fruta.

Parte de este mercado ha crecido de la mano de la Asociación Colombiana de Cultivadores de Blueberries (Asocolblue), que ya reúne a 28 empresas del agro que hacen posible que en suelo colombiano nazca el arándano, una fruta que alguna vez fue exótica al no ser de consumo masivo ni tradicional en el país.

Hoy es fácil conseguir arándanos en las vitrinas y anaqueles de las grandes cadenas de supermercados: 125 gramos cuestan $6.100 en el D1 o $7.500 en el Éxito

Según los datos de Asocolblue, Colombia contó con una producción de alrededor de 12.000 toneladas de arándano el año pasado. Para 2026 se proyecta un aumento del 15%.

Eso no es todo; ese crecimiento también está impulsado por la entrada en producción de nuevas áreas sembradas en años recientes. Para este 2026 se espera que las hectáreas cultivadas escalen a 1.200. En otras palabras, un repunte del 20% frente a 2025 y de 40,7% en los últimos dos años.

Para Camilo Lozano, vicepresidente de Asocolblue, sembrar 200 hectáreas adicionales este año ya puede considerarse un “boom” para el arándano en Colombia. “200 hectáreas equivalen a 50 millones de dólares en inversión.

Surgimiento de empresas y mayor inversión

Ese auge ha sido también impulsado por empresas como Fructífera SAS, que se dedica a la producción de esta fruta. La compañía cerró el año pasado con una expansión relevante de su área cultivada y nuevas proyecciones de crecimiento. Según explicó su gerente, Ingrith Camelo, durante el último año la empresa logró instalar 10.000 plantas adicionales, consolidando su operación actual.

Para el cierre del año en curso, la compañía prevé ampliar su área sembrada en 2 hectáreas más, lo que equivale a unas 12.000 plantas nuevas.

Camelo atribuye este dinamismo al mayor interés de los inversionistas por el cultivo de arándanos. En su concepto, esto ha permitido el surgimiento de empresas que desarrollan proyectos agrícolas con escalas que van desde 5 hasta 30 hectáreas.

Los arándanos generan unos 5.000 empleos directos —en su mayoría ocupados por mujeres rurales cabeza de familia— y alrededor de 25.000 empleos indirectos. FOTO CORTESÍA ASOCOLBLUE.
Los arándanos generan unos 5.000 empleos directos —en su mayoría ocupados por mujeres rurales cabeza de familia— y alrededor de 25.000 empleos indirectos. FOTO CORTESÍA ASOCOLBLUE.

Si bien no hay un registro oficial de la inversión total en el sector, Asocolblue estima que en la última década se han destinado cerca de $800.000 millones al cultivo de arándanos. Esta actividad ha generado unos 5.000 empleos directos —en su mayoría ocupados por mujeres rurales cabeza de familia— y alrededor de 25.000 empleos indirectos.

Un mercado con gran crecimiento por encima

Lo cierto es que el arándano colombiano alimenta a los nacionales. El 95% de la producción nacional de esta fruta se destina al consumo interno. Entre enero y septiembre de 2025, Colombia importó más de 10 millones de dólares en arándanos desde Perú y Chile, mientras que solo exportó cerca de 1,6 millones de dólares en ese periodo.

Eso significa que todavía hay un margen de crecimiento para cubrir el mercado interno, pero eso no es todo; Colombia tiene grandes oportunidades para atender el mercado externo.

Por ahora, Estados Unidos es el principal destino del arándano colombiano y concentra entre el 80% y 90% de las exportaciones; sin embargo, estas siguen siendo reducidas: alrededor de 2 a 2,5 millones de dólares anuales.

Lozano reconoce que el país “no llega ni al 1 % de las exportaciones peruanas”, que superaron los 2.800 millones de dólares en la última temporada. De hecho, Perú es el gran productor en América Latina, con cerca del 13% de la producción mundial.

Uno de los principales frenos para exportar es la diferencia de precios. Mientras el productor colombiano recibe cerca de 8 dólares por kilo en el mercado local, el precio internacional ronda los 6,60 o 6,70 dólares por kilo puesto en puertos estadounidenses.

Se estima que la producción anual de arándanos se expanda un 15% este año. FOTO ASOCOLBLUE
Se estima que la producción anual de arándanos se expanda un 15% este año. FOTO ASOCOLBLUE

A esto se suman los costos logísticos: un flete aéreo puede costar 2,50 dólares por kilo, frente a unos 40 centavos por vía marítima.

Ventajas competitivas a largo plazo

Pese a las barreras, Colombia cuenta con ventajas frente a competidores como Perú y Chile. La principal es la posibilidad de producir durante las 52 semanas del año, gracias a sus condiciones climáticas. Esa misma fortaleza, sin embargo, eleva los costos iniciales de instalación, que pueden llegar a 300.000 dólares por hectárea, frente a los 100.000 o 150.000 dólares en Perú.

Para Asocolblue, el futuro del sector dependerá de la capacidad de atraer inversión y escalar la producción. Aunque no hay proyecciones firmes a largo plazo, el gremio confía en que el crecimiento continúe y consolide al arándano como uno de los cultivos más prometedores de la agricultura colombiana.

Regiones líderes y condiciones favorables

La producción se concentra principalmente en Boyacá y Cundinamarca, que reúnen cerca del 90% del área sembrada. Antioquia también ha ganado participación y ya cuenta con unas 50 hectáreas. Existen, además, amplias zonas con potencial, especialmente aquellas ubicadas entre los 2.200 y 2.900 metros de altitud, como la sabana cundiboyacense, Nariño y la altillanura.

El arándano es un cultivo permanente, con una vida productiva que puede superar los 20 años, lo que lo convierte en una apuesta de largo plazo para los inversionistas agrícolas.

