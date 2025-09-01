Yeison Guzmán vuelve al continente; este es el equipo con el que jugará Copa Libertadores

El nuevo fichaje, que fue anunciado por el club en un comunicado, también reveló que la operación implicó la compra del 60 % de los derechos económicos del futbolista por 1,1 millones de dólares. El jugador ya entrena en el Centro de Excelencia Alcides Santos y fue inscrito para disputar el Campeonato Brasileño.

Yeison Guzmán vuelve a ser protagonista en el mercado de fichajes internacional. Tras semanas de incertidumbre por su situación contractual con el Torpedo Moscú de Rusia, el mediocampista colombiano fue anunciado oficialmente como nuevo jugador del Fortaleza Esporte Clube de Brasil , equipo con el que firmó hasta el 31 de diciembre de 2027 y con opción de renovación por un año más.

La llegada de Guzmán se da en un momento clave para el cuadro brasileño, que lucha por salir de la zona de descenso en el Brasileirao. Con apenas 15 puntos en 17 jornadas, Fortaleza espera que el creativo antioqueño aporte su desequilibrio y experiencia para revertir la situación. Además, el colombiano podría ser tenido en cuenta este sábado 13 de septiembre, cuando el equipo enfrente a Vitória.

La carrera de Guzmán ha estado marcada por su talento y por varias etapas en el fútbol colombiano e internacional. Formado en Envigado F.C., pasó luego por Atlético Nacional y tuvo su mejor rendimiento con Deportes Tolima, donde sumó 28 goles y 17 asistencias.

Su paso más reciente por Torpedo Moscú estuvo envuelto en dificultades. Pese a un rendimiento destacado, el equipo ruso quedó en medio de sanciones por sobornos arbitrales y perdió el ascenso a primera división, situación que mantuvo al jugador en vilo.

En Colombia, tanto Millonarios como Junior de Barranquilla intentaron ficharlo, pero las trabas contractuales impuestas por el Torpedo frustraron las negociaciones. Finalmente, Fortaleza logró llegar a un acuerdo económico con el club ruso y se quedó con uno de los volantes más codiciados del fútbol colombiano. Aunque la depreciación fue notable, pues inicialmente el equipo ruso pedía 10 millones y terminó cediéndolo por 1,1 millones de dólares.

A sus 27 años, Guzmán tendrá el reto de recuperar protagonismo, aportar su creatividad en el frente de ataque y ser clave tanto en el Brasileirao como en la Copa Libertadores, donde Fortaleza avanzó a octavos de final y enfrentará a Vélez Sársfield.