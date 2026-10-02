Colombia superó el millón de motos vendidas este año: estas son las marcas dueñas del negocio

Colombia superó el millón de motocicletas nuevas matriculadas entre enero y septiembre de 2026. En total, el mercado alcanzó 1.026.176 unidades, frente a aproximadamente 800.079 motos registradas en el mismo periodo de 2025, lo que representa un crecimiento de 28,26%.
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El impulso se mantuvo en septiembre, cuando se matricularon 127.098 motos nuevas, según datos de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi y Fenalco. La cifra fue 23,63% superior a las 102.807 unidades registradas en septiembre de 2025.
Además, el mercado aceleró frente a agosto de 2026, cuando se matricularon 111.896 motocicletas. Esto representa un aumento mensual de 13,59%.