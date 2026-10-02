Colombia superó el millón de motos vendidas este año: estas son las marcas dueñas del negocio

Colombia superó el millón de motocicletas nuevas matriculadas entre enero y septiembre de 2026. En total, el mercado alcanzó 1.026.176 unidades, frente a aproximadamente 800.079 motos registradas en el mismo periodo de 2025, lo que representa un crecimiento de 28,26%. Puede leer: En septiembre Colombia rompería la barrera del millón de motos vendidas El impulso se mantuvo en septiembre, cuando se matricularon 127.098 motos nuevas, según datos de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi y Fenalco. La cifra fue 23,63% superior a las 102.807 unidades registradas en septiembre de 2025. Además, el mercado aceleró frente a agosto de 2026, cuando se matricularon 111.896 motocicletas. Esto representa un aumento mensual de 13,59%.

Así se ha movido el mercado mes a mes

El comportamiento de las matrículas muestra un mercado de motocicletas en crecimiento, con registros que han superado en varios meses los niveles del año anterior. Entérese: Bajaj, AKT o Suzuki ¿Cuál marca vendió más motos en Colombia en agosto? En 2025, las matrículas pasaron de 73.435 motos en enero a 112.203 en julio. Después de las 94.966 unidades registradas en agosto, septiembre cerró con 102.807. En el último trimestre se contabilizaron 98.789 motos en octubre, 88.977 en noviembre y 112.310 en diciembre. En 2026, el ritmo ha sido mayor. El año comenzó con 95.617 registros en enero y 109.606 en febrero. En marzo se matricularon 118.410 motos; en abril, 113.602; en mayo, 110.599, y en junio, 107.412. Julio marcó el máximo del año, con 131.936 motocicletas nuevas. Aunque en agosto las matrículas bajaron a 111.896, en septiembre el mercado volvió a crecer y alcanzó 127.098 unidades. Vea aquí: Más de 300 accidentes con conductores borrachos se han presentado en Medellín este año

Suzuki, Bajaj, AKT, Honda y Yamaha concentran el mercado

En septiembre, Suzuki registró 20.067 motocicletas nuevas, equivalentes al 15,8% del mercado, y se ubicó en el primer lugar por número de unidades. Le siguieron Bajaj, con 19.996; AKT, con 18.323; Honda, con 18.127, y Yamaha, con 17.695.

AKT lidera entre los modelos más vendidos

El liderazgo por marca también se refleja en algunos modelos específicos. Los 10 modelos más vendidos representaron el 34% de las motocicletas registradas en septiembre. La AKT AK125NKD EIII ocupó el primer lugar, con 7.830 unidades, seguida por la Yamaha GPD155-A, conocida como NMAX 155, con 5.468, y la Bajaj CT100 ES Spoke, con 4.517. Los mayores crecimientos dentro de este grupo fueron los de Suzuki GN125 ABS, que aumentó 173%, y Suzuki DR150 ABS, con un incremento de 105,4%. También sobresalió la Honda XR150L 2.0, cuyas matrículas crecieron 56,8% frente a septiembre del año pasado. El boletín señala, además, que los 10 modelos más registrados incorporan sistemas de frenado avanzado, ABS o CBS, un elemento que la industria relaciona con sus esfuerzos por elevar los estándares de seguridad vial. Le interesa: Esté pilas que ya rotó el pico y placa en Medellín: ¿desde cuándo empiezan las multas y de cuánto serán?

Las motos de 101 a 125 cc dominan las preferencias

Por cilindrada, las motocicletas de 101 a 125 centímetros cúbicos concentran la mayor parte de las matrículas, con 44,4% del total registrado en septiembre. Les siguen las motos de 151 a 200 cc, con 30,4%, mientras que las de 126 a 150 cc representaron 15,1%. Las motocicletas de más de 200 cc participaron con 6,3% y las de menos de 100 cc, con 3,8%.

Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca concentran 45% del mercado

La distribución territorial también muestra una alta concentración. Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca reunieron 45% de las motos nuevas registradas en septiembre. Cundinamarca encabezó el listado con 23.397 unidades, equivalentes al 18,4% del total. Le siguieron Antioquia, con 21.045 motos y una participación de 16,6%, y Valle del Cauca, con 13.291 y 10,5%. Después aparecen Santander, con 6.935 registros; Atlántico, con 5.012; Córdoba, con 4.835; Bolívar, con 4.396; Norte de Santander, con 4.218; Huila, con 4.202, y Cesar, con 4.036. También se registraron 3.433 motos en Cauca, 3.249 en Nariño, 2.986 en Tolima, 2.966 en Guaviare, 2.842 en Risaralda, 2.641 en Caldas, 2.526 en Meta, 2.393 en Magdalena y 2.095 en Sucre. Caquetá contabilizó 1.663 registros; Putumayo, 1.565; Boyacá, 1.553; Quindío, 1.526, y Casanare, 1.404. En los últimos lugares aparecen La Guajira, con 686; Chocó, con 662; Arauca, con 609; Vichada, con 288; Bogotá D.C., con 221; San Andrés y Providencia, con 152; Amazonas, con 146, y Guainía, con 125. Más noticias: SOAT tendría un cambio clave en Colombia: esto propone el nuevo proyecto de ley

Sabaneta, Funza y El Cerrito lideran las matrículas por municipio

Al revisar las matrículas por municipio, Sabaneta, en Antioquia, aparece en el primer lugar, con 9.716 motos nuevas, equivalentes al 7,6% del total nacional de septiembre. Le siguen Funza, Cundinamarca, con 7.755 unidades (6,1%), y El Cerrito, Valle del Cauca, con 6.365 (5%). El listado de los 10 municipios con más registros lo completan Madrid, con 4.716 motos; Mosquera, con 4.152; Clemencia, con 3.527; La Estrella, con 3.451; Soacha, con 3.174; Piedecuesta, con 2.989, y San José del Guaviare, con 2.966. Además: Las motos ya son 60% del parque automotor en el Valle de Aburrá: los estratos 2 y 3 lideran En conjunto, estos 10 municipios concentraron 38% de las motos nuevas registradas en septiembre, mientras los demás municipios reunieron 78.287 unidades, equivalentes al 61,6% del total. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

Bloque de preguntas y respuestas