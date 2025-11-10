Colombia se lució con el equipo masculino en el Suramericano de Gimnasia en Medellín

El coliseo Jorge Hugo Giraldo de Medellín se volvió a vestir de gala para recibir a los mejores exponentes de la gimnasia, en esta ocasión a los juveniles y mayores de Suramérica en el torneo que consagró a los colombianos como campeones.

Durante el fin de semana, los más grandes compitieron por medallas y desde este miércoles los más pequeños buscarán preseas en suelo, arzones, anillas, salto, paralelas y barra fija.

El evento, que cuenta con más de 400 gimnastas de 12 países, tuvo el lucimiento del equipo juvenil masculino de Colombia, que se quedó con el oro. El grupo lo integraron los antioqueños Tomás Mejía, Samuel López y Matías Ramos, junto a los cucuteños Camilo Vera y Jorman Álvarez.

Deportistas que además se lucieron en la general individual ganando el oro y la plata con Camilo y Tomás, quienes fueron los más destacados de Colombia en el certamen.

“Nos sentimos muy bien con el desempeño de los gimnastas juveniles, que vienen haciendo un gran papel, y con marcas cercanas a nivel que tiene Ángel Barajas, quien estuvo en Medellín pero no compitió”, comentó Leonardo González, entrenador de Antioquia y de Colombia junto a Jairo Ruiz, el mentor del medallista olímpico Barajas.