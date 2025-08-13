Gimansta que venció a Simone Biles en París 2024 anunció que se retira de “elemento” para cuidar su salud

La brasileña Rebeca Andrade estará ausente en el próximo Mundial de Gimnasia Artística, confirmó este miércoles a la AFP el equipo de comunicaciones de la atleta. El entrenador de Andrade, Francisco “Xico” Porath, declaró al portal Globo Esporte que la atleta decidió tomar un descanso por el resto de 2025.
“Optamos por que ella no compita este año”, comentó “Xico” Porath al descartar la presencia de la paulista en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística, que tendrá lugar en Yakarta, Indonesia, del 19 al 25 de octubre.