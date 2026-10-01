Gimnastas antioqueños venden rifas y piden ayuda para viajar a Suramericano en Bolivia

Son los más chiquis de la Liga Antioqueña de Gimnasia. Sus edades están entre los 10 y 11 años, el más alto mide 1,45 metros de estatura, pero sus sueños son enormes, su ilusión gigante y están buscando ayuda para representar a Colombia en el Campeonato Suramericano de Gimnasia que se cumplirá el próximo mes en Bolivia.

Isaac David Herrera Cardona, Bryant Alexander Soto Marín, Maximiliano Botero Muñoz, Thiago Andrew Ramírez Obando y Juan José Patiño Cárdenas fueron los más destacados del Campeonato Nacional de Gimnasia disputado en Ibagué, quedándose con los primeros cinco lugares de la clasificación general individual, por encima de 24 gimnastas de todo el país.

Ese resultado es, según lo dicho por el entrenador Cristian Henao, el fruto de la dedicación y disciplina que tienen estos chicos, quienes de lunes a sábado emplean entre 5 y 7 horas diarias para entrenar, muchas veces a doble jornada, ya que quieren ser los mejores del mundo.

Entre sus referentes y ejemplos a seguir están el medallista olímpico Ángel Barajas, su compañero Camilo Vera y el antioqueño Thomás Mejía, quien acaba de ser medallista en los Juegos Suramericanos de Argentina.

“Ellos han podido compartir con Ángel y Camilo cuando han venido a concentraciones o competencias en Medellín y a Thomás lo ven regularmente. Estos niños tienen una disciplina increíble y su único sueño es representar al país, por ahora en Bolivia, pero a futuro se ven en Juegos Olímpicos”, confiesa Cristian, quien, junto a varios padres de familia, ha empezado a tocar puertas y pedir ayuda.

La razón es que estos chicos y sus padres, empleados que no ganan más que un salario mínimo, no cuentan con los recursos para pagar su viaje, alimentación y estadía en Bolivia.

“Ellos tienen el aval de la Federación, pero como son preinfantiles, no hacen parte de la prioridad de la entidad, que está enfocada en el grupo mayor que busca la clasificación a Juegos Olímpicos, y por eso la ayuda económica solamente es para uno de ellos, el campeón del Nacional, y los demás tienen que buscar, por sus propios medios, los $8 millones que cada uno requiere para competir en Bolivia”, comentó Adriana Arbeláez, mamá de un gimnasta de otra categoría que está tratando de ayudar a los preinfantiles.

Entre las actividades, ya empezaron con rifas, ventas y, todos los fines de semana, en la puerta del coliseo de gimnasia están vendiendo algunos productos con el fin de ir recolectando dinero.

Pero el tiempo corre y es el peor enemigo de estos pequeños y su ilusión, pues en la primera semana de noviembre se cumple el plazo para pagar los tiquetes, la alimentación y la estadía para la competencia.

Actualmente, en la cuenta de ahorros 23646050049 de Bancolombia están recaudando las donaciones que la gente les quiera hacer, pero están buscando en empresas y tocando puertas para poder conseguir los recursos.

Además, los chicos y sus familias tienen en Instagram (personal y de la Liga) una campaña con el fin de encontrar patrocinadores y donantes que los puedan ayudar a cumplir su sueño de competir en Bolivia.