Deportistas antioqueños lograron el 38% de las medallas de Colombia en los Juegos Odesur en Argentina

Terminados los Juegos Suramericanos en Argentina, la delegación nacional obtuvo 192 medallas: 69 de oro, 61 de plata y 62 de bronce, en una competencia que reunió a más de 4 mil atletas de 15 países y que tuvo como sede a las ciudades de Rosario, Santa Fe y Rafaela, además de Buenos Aires y Mar del Plata.

De esas 69 medallas de oro, los atletas de registro antioqueño conquistaron 26 doradas, lo que representa el 38% de aporte al medallero nacional. Además de las medallas de oro, los deportistas paisas aportaron el 37,7% de las preseas plateadas, aunque algunas de esas medallas fueron compartidas con atletas de otros departamentos en pruebas de dobles, equipos o de conjunto.

En el total de la delegación nacional, Antioquia aportó 128 atletas, equivalentes al 30% de los 428 deportistas que representaron al país en el certamen que fue ganado por Brasil con 122 oros, 107 platas y 83 bronces, seguidos en el medallero por Argentina con 81-87-125.

Las medallas de oro logradas por los atletas antioqueños llegaron en deportes como ciclismo de pista, BMX, arquería, gimnasia artística, natación clavados, patinaje de velocidad, triatlón, levantamiento de pesas, bolos, atletismo y squash.

Las autoridades en Antioquia resaltaron que el balance es muy positivo para la región y reafirma la presencia de los atletas antioqueños como parte importante de la representación nacional y el resultado de procesos de formación, preparación y acompañamiento integral al alto rendimiento.

En otro de los datos destacados se menciona que 86 atletas de registro antioqueño (es decir, el 67% de los que viajaron a Argentina) se subieron a los diferentes escalones de los podios suramericanos.