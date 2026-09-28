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Deportistas antioqueños lograron el 38% de las medallas de Colombia en los Juegos Odesur en Argentina

La región aportó el 30% de los atletas de la delegación colombiana en las justas.

  • La ciclista antioqueña Stefanny Cuadrado fue una de las figuras de Colombia en los Juegos Suramericanos de Argentina. FOTO CORTESÍA COC
    La ciclista antioqueña Stefanny Cuadrado fue una de las figuras de Colombia en los Juegos Suramericanos de Argentina. FOTO CORTESÍA COC
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 3 horas
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Terminados los Juegos Suramericanos en Argentina, la delegación nacional obtuvo 192 medallas: 69 de oro, 61 de plata y 62 de bronce, en una competencia que reunió a más de 4 mil atletas de 15 países y que tuvo como sede a las ciudades de Rosario, Santa Fe y Rafaela, además de Buenos Aires y Mar del Plata.

De esas 69 medallas de oro, los atletas de registro antioqueño conquistaron 26 doradas, lo que representa el 38% de aporte al medallero nacional. Además de las medallas de oro, los deportistas paisas aportaron el 37,7% de las preseas plateadas, aunque algunas de esas medallas fueron compartidas con atletas de otros departamentos en pruebas de dobles, equipos o de conjunto.

En el total de la delegación nacional, Antioquia aportó 128 atletas, equivalentes al 30% de los 428 deportistas que representaron al país en el certamen que fue ganado por Brasil con 122 oros, 107 platas y 83 bronces, seguidos en el medallero por Argentina con 81-87-125.

Las medallas de oro logradas por los atletas antioqueños llegaron en deportes como ciclismo de pista, BMX, arquería, gimnasia artística, natación clavados, patinaje de velocidad, triatlón, levantamiento de pesas, bolos, atletismo y squash.

Las autoridades en Antioquia resaltaron que el balance es muy positivo para la región y reafirma la presencia de los atletas antioqueños como parte importante de la representación nacional y el resultado de procesos de formación, preparación y acompañamiento integral al alto rendimiento.

En otro de los datos destacados se menciona que 86 atletas de registro antioqueño (es decir, el 67% de los que viajaron a Argentina) se subieron a los diferentes escalones de los podios suramericanos.

Las figuras antioqueñas en el medallero de los Juegos Odesur

Entre los deportistas con más medallas logradas en Argentina están tres antioqueños: Stefany Cuadrado, Thomás Mejía y Daniela Zapata.

Stefany Cuadrado agnó tres medallas de oro en ciclismo pista. Una en velocidad individual, otra en keirin femenino y una más en velocidad por equipos.

Thomás Mejía se llevó dos medallas de oro y dos medallas de plata en gimnasia artística. Las primeras en la prueba all-around y en la prueba de suelo. Las plateadas en la prueba de caballo con arzones y en la prueba por equipos.

Daniela Zapata alcanzó dos medallas de oro en natación de clavados. En la prueba de trampolín de 1 metro y trampolín de 3 metros.

Momentos destacados de los antioqueños

La primera medalla de oro de Colombia en estos Juegos Suramericanos fue lograda por una atleta de registro antioqueño. Daniela Zapata en natación clavados con la prueba de trampolín un metro.

La medalla que cerró la colección de oros para Colombia también fue lograda por un atleta antioqueño: Matias Knudsen, luego de ganar la final de squash en dobles masculino con el atleta.

Antioquia representa el 30% de la delegación de Colombia y aportó el 38% de las medallas de oro y el 41% de las medallas de plata.

Además de los atletas, el sello antioqueño también se hizo presente en otros roles que hacen posible el alto rendimiento deportivo y por ello, en la delegación nacional también hicieron parte siete entrenadores y un preparador físico, dos médicos, tres fisioterapeutas y un metodólogo vinculados a Indeportes Antioquia y que fueron convocados por el Comité Olímpico Colombiano.

También se contó con un mecánico y jueces deportivos internacionales.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuántas medallas de oro aportó Antioquia a Colombia en los Juegos Suramericanos?
Los deportistas con registro antioqueño conquistaron 26 medallas de oro, lo que representó el 38% del total de las 69 preseas doradas obtenidas por la delegación colombiana en la competencia.
¿Qué deportistas antioqueños ganaron más medallas en los Juegos Suramericanos?
Los tres deportistas destacados de Antioquia con más medallas fueron Stefany Cuadrado (3 oros en ciclismo de pista), Thomás Mejía (2 oros y 2 platas en gimnasia artística) y Daniela Zapata (2 oros en natación clavados).
¿En qué disciplinas deportivas ganaron oro los atletas antioqueños?
Las 26 medallas doradas de los deportistas paisas se consiguieron en 11 disciplinas: ciclismo de pista, BMX, arquería, gimnasia artística, natación clavados, patinaje de velocidad, triatlón, levantamiento de pesas, bolos, atletismo y squash.
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