Gritos de la tenista Aryna Sabalenka en competencia se acercan a los decibeles de un concierto de rock

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka, además de ser la número uno del mundo, está viviendo un 2026 intenso, con victorias importantes y una comunión cada vez más cómplice con los aficionados, quienes disfrutan de su carisma y talento.
Quienes no la pasan tan bien con la personalidad de la mejor raqueta del mundo en la actualidad son sus rivales. Los quejidos y gritos de Sabalenka durante los saques, o mientras responde con sus golpes de derecha o revés, las incomoda; incluso, una jueza ya la sancionó por ello.