Gritos de la tenista Aryna Sabalenka en competencia se acercan a los decibeles de un concierto de rock

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka, además de ser la número uno del mundo, está viviendo un 2026 intenso, con victorias importantes y una comunión cada vez más cómplice con los aficionados, quienes disfrutan de su carisma y talento. Quienes no la pasan tan bien con la personalidad de la mejor raqueta del mundo en la actualidad son sus rivales. Los quejidos y gritos de Sabalenka durante los saques, o mientras responde con sus golpes de derecha o revés, las incomoda; incluso, una jueza ya la sancionó por ello.

Sucedió en el Abierto de Australia, durante la semifinal contra Elina Svitolina. En esa ocasión, Sabalenka fue amonestada por gritar excesivamente durante un punto, lo que la jueza consideró una afectación directa a la rival. La jueza de silla argumentó que no era su “sonido habitual”, sino un estruendo diferente y prolongado —descrito como un “Uh-aya”— y por ello la sancionó con la pérdida de un punto. Finalmente, la bielorrusa ganó con parciales de 6-2 y 6-3 para avanzar a la final. Al ser consultada sobre lo sucedido en rueda de prensa, Sabalenka mencionó: “La verdad es que nunca me había pasado, sobre todo con mis gruñidos. Fue muy raro”. Y puntualizó: “Me molestó mucho esa decisión, pero al final me ayudó bastante para conseguir el partido. Fui más agresiva”.

Muchos decibeles

Lo cierto es que algunos estudios realizados sobre los gritos de Sabalenka han registrado una intensidad de hasta 113 decibeles, superando los de otros tenistas históricamente ruidosos como Maria Sharapova y Rafael Nadal. Ese nivel de ruido es comparable en intensidad con el sonido de una sirena o el que se produce en un concierto de rock. Quienes han estudiado el caso de Sabalenka afirman que emite gruñidos en el 100% de sus saques y en el 90% de sus golpes de fondo, por lo que el estruendo en sus juegos es constante. Los especialistas en ciencias del deporte mencionan que “este tipo de fuerza vocal está asociado con la máxima activación de los músculos abdominales para dar más potencia y velocidad a la pelota”.

¿Quién tiene el récord?

Claro que Sabalenka no es la única. Según publica Flashcore, la estadounidense Mónica Seles fue la reina de los gritos en la década de 1990, intimidando a sus rivales con sonidos de 90 decibeles, hasta que Maria Sharapova subió el volumen en los años 2000 hasta los 105 decibeles. “Sus gritos se grabaron una octava por encima de las notas de una cantante soprano”, escribió la BBC durante Wimbledon 2015, cuando la rusa alcanzó los 103 decibeles. Sin embargo, la poseedora del récord absoluto es la portuguesa Michelle Larcher de Brito, quien alcanzó los 119 decibeles durante Roland Garros 2009, cuando solo tenía 16 años. A sus 27 años de edad, Sabalenka suma ese mismo número de títulos en su carrera: 21 individuales y seis en dobles. En lo que va de 2026, ya cosecha dos títulos (WTA de Brisbane e Indian Wells), además de haber sido finalista del Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la temporada.

Undécima con más semanas consecutivas como número uno